شرطة الشارقة تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

شهد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، صباح الثلاثاء، الاحتفال الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أقيم بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، بحضور المدراء العامين ونوابهم، ومدراء الإدارات ونوابهم، ورؤساء مراكز الشرطة، إلى جانب عدد كبير من الضباط وضباط الصف والأفراد والعاملين بشرطة الشارقة.

في بداية الاحتفال، تقدم العميد بن عامر الضباط وضباط الصف والمشاركون من مختلف المؤسسات المهنية والتعليمية، المسيرة الاحتفالية التي انطلقت من أمام بوابة الأكاديمية وحتى دوار الساعة داخل حرم المدينة الجامعية، تخللها رفع علم الدولة على إحدى طائرات جناح الجو المشاركة في الاحتفال، كما قام بجولة تفقدية على المعارض التي أقامتها الجهات المشاركة، حيث شاركت بالاحتفال إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، بجناح خاص بالمشغولات الحرفية واليدوية لنزلاء المؤسسة.

كما شاركت إدارة الشرطة المجتمعية بجناح خاص عبر توزيع الهدايا بمناسبة اليوم الوطني، بالإضافة إلى أعلام الدولة، بالإضافة إلى "عرض اليولة" وفقرات تراثية، قدمتها إحدى الفرق الشعبية، عكس مهاراتهم في هذا الجانب، ونال رضا الحاضرين.

شاركت بالاحتفال مدرسة إشبيلية للتعليم الأساسي بأغنية وقصائد وطنية، بينما جاءت مشاركة كلية الفنون الجميلة والتصميم بالشارقة بعرض لوحات وصور من تصميم طلابها كتعبير عن المشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع، وشارك أيضاً طلاب من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالمسيرة، بالإضافة للمنتجات التي قام الطلاب بتصميمها، وقدم الشاعر مصبح بن علي الكعبي مجموعة من القصائد الوطنية التي عبرت عن المناسبة، والهبت حماس الحاضرين.

شارك المساعد أول عبد اللطيف القاضي من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، بفقرة أسئلة وجوائز للطلاب المشاركين، قدمت خلالها الهدايا والجوائز القيّمة للطلبة والطالبات الفائزين بالمسابقات.

وفي الختام، أعرب الحاضرون عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفالية الوطنية العزيزة على نفوسهم، متمنين دوام التقدم، والأمن، والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة.