ثابت الطريفي: 2 ديسمبر... تاريخ عريق من الإبداع والأصالة

الشارقة 24:

أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات يعكس مشاعر الولاء والانتماء للوطن والالتفاف حول قيادته الرشيدة، التي سارت على نهج الآباء المؤسسين، وحققت الإنجاز تلو الآخر وتبوأت مكانة مرموقة بين دول العالم.

وأضاف الطريفي أن هذا اليوم هو يوم عز وفخر، وتاريخ محفور في قلوبنا شكّل تاريخ عريق من الإبداع والأصالة والحداثة والتطور والنمو، بفضل رؤى وجهود القادة المؤسسين حتى باتت تجربة دولتنا مثالاً يحتذى به في الاتحاد، وأضحى مرجعية واضحة في سجلات التاريخ ومنهجيات الاستدامة.

ورفع مدير عام بلدية مدينة الشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بهذه المناسبة.