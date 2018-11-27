"أشغال الشارقة" تُطلق النسخة الثالثة من جائزة "ارتقِ"

الشارقة 24:

انطلاقاً من مبدأ رعاية وتوجيه التميز وجعله ثقافة سائدة بين جميع الموظفين، أطلقت دائرة الأشغال العامة النسخة الثالثة من جائزة "ارتقِ"، التي تستهدف الموظفين وجميع العاملين بالدائرة، في إطار حرصها على تبني مفهوم التميز وتحفيز الموظفين على الابتكار والإبداع، كما تندرج ضمن خطتها الاستراتيجية، وتماشياً مع جهودها الحثيثة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المؤسسي، وتعزيز ثقافة التميز، بما يتواءم مع تطلعات حكومة الشارقة الرامية إلى تحقيق واتباع أرقى المعايير و الممارسات المهنية.

أشار عبد الله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، إلى أن الجائزة هذا العام تنقسم إلى 6 فئات، وتحمل العديد من الأهداف والقيم الإيجابية التي تحرص الدائرة على نشرها بين الموظفين، منها الحث على المبادرة والابتكار في جميع مجالات العمل ميدانياً وإدارياً، وتشجيع روح المنافسة والتميز بين جميع الأفراد داخل الدائرة، ونشر وتأكيد ثقافة الجودة والتطوير، والمساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة تساعد على التطور والتحسن المستمر، وغيرها الكثير من الأهداف، باعتباره أداة وأسلوباً من أساليب الجودة.

وأكد بو علي أن الجائزة تأتي ترجمةً عمليةً وتطبيقاً واقعياً لاستراتيجية دائرة الأشغال، الرامية إلى تكريس ثقافة التميز وتطبيق أعلى معايير الجودة في الأداء في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، والدعم الكبير والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية أن لجنة تحكيم المسابقة انتهت من إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لنيل الجائزة، وذلك بعد الاطلاع على ملفات الموظفين المشاركين واستيفائهم الشروط، ومن ثم وصول عدد منهم إلى مرحلة المقابلة الشخصية.

وتسعى الدائرة من خلال هذه الجائزة إلى تقدير الكفاءات، وتكريم أصحاب الإنجازات، ونشر ثقافة التميز بين العاملين.

ودعا جميع الموظفين للدخول في سباق التميز في الدورة الحالية من أجل الحفاظ على المنجزات الحضارية والمكتسبات التي حققتها الدائرة على مدار العقود الماضية.

وحرصت دائرة الأشغال على إطلاق جائزة ارتقِ، لتكون إضافة حقيقية ودعماً للمجتهدين وتقديراً للمتميزين، وحافزاً معنوياً ومادياً للمبدعين وتشجيعاً على التنافس والتعاون والإيجابية بين الموظفين، من أجل تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، إلى جانب تعزيز المبادرات التي تبث الطاقة الإيجابية في صفوف موظفي الدائرة نحو مزيد من الإنجاز والنجاح.

وأشارت الدائرة إلى أن جائزة ارتقِ تندرج في إطار سعي الدائرة الدؤوب بما يُلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة بالتحلي بالطاقة الإيجابية كسبيل للإنجاز والإبداع والتميز، مشيراً إلى ضرورة تحلي الموظفين بالروح الإيجابية والمُوقنة بالنجاح، لأنها هي التي تُحقّق التميز والتقدّم والسعادة وتذلّل العقبات، وبها يسوّد التعاون والبهجة.

وحدّدت الدائرة عدداً من المعايير الخاصة بجائزة "ارتق"، التي تم حصرها على مستوى موظفي الدائرة، كالتعاون والالتزام الوظيفي والمشاركة وتحمل المسؤولية والمجال الابداعي والأداء والإنجاز.