كهرباء الشارقة تحتفي باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مجموعة من الفعاليات المتنوعة احتفالاً باليوم الوطني الـ 47، حيث حرصت الهيئة أن تكون مشاركتها هذا العام في احتفالات اليوم الوطني مميزة، من خلال توسيع دائرة المشاركة، وفتح باب الإبداع في محاور عدة.

تضمنت احتفالية الهيئة تفعيل حملة "عبر عن وفائك"، التي تنظمها الهيئة للعام الرابع على التوالي، وتنظيم معرض "كلمات مضيئة"، التي يعبر من خلالها المشاركون عن الانتماء للوطن والاحتفاء بعام زايد وتنظيم مجموعة من الفعاليات، والعروض الفنية والتراثية، وخلق أجواء احتفالية مثالية تتوافق مع أهمية المناسبة الوطنية.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أنه تم إعداد خطة كاملة لتنظيم الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية، التي تشكل ركيزة أساسية ومنعطفاً تاريخياً للانطلاق نحو بناء الدولة العصرية، وبناء حياة أفضل تحققت فيها آمال وطموحات المواطن الإماراتي، وتضمنت الاحتفالات هذا العام تقديم كل ما يعزز الهوية الوطنية والقيم والمبادئ التي أرسى قواعدها منذ 47 عاماً المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه أصحاب السمو الآباء المؤسسين.

ولفت إلى أن الهيئة وفرت كافة الإمكانات اللازمة من أجل الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية المحفورة في ذاكرة التاريخ، مؤكداً أن هذه الاحتفالات تعتبر فرصة لتجديد ودعم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في تحقيق الرخاء والاستقرار لكل من يقيم على أرض الوطن.

وأوضحت منى البردان قائد فريق الاتحاد، الذي أشرف على تنظيم الفعاليات، أن مظاهر الاحتفالات التي نظمتها الهيئة هذا العام في جميع المباني التابعة لها تميزت بالطابع الوطني الداعي إلى وحدة وتماسك المجتمع والوطن، وتم تنظيم حفل يضم العديد من الفقرات كالعروض الفنية التراثية، وإجراء سحوبات، إلى جانب رفع الأعلام على جميع المباني التابعة للهيئة، وتوزيع الأعلام على الموظفين والمتعاملين مع الهيئة.