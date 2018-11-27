"اجتماعية الشارقة" توعي بالتخطيط الأسري والوقاية من التنمر

الشارقة 24:

تواصل دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، تقديم برنامجها التوعوي الخاص، بفعاليات "العلاقات الوالدية"، من خلال تقديم محاضرات توعوية وتثقيفية، حول التخطيط الأسري، حيث يتم تقديمه إلى موظفي المؤسسات الحكومية والأسر وأفراد المجتمع، وذلك بالتنسيق مع الدوائر والحكومية والمدارس والجهات المعنية.

ونفذت الدائرة، برامج الوقاية من التنمر، للأطفال وأولياء الأمور والمعلمين، ضمن حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل.

التخطيط الأسري

وذكرت مريم القصير مدير إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، أن انعقاد هذه البرامج، التي أطلقتها الدائرة، الأسبوع الماضي، جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق لطفل، وتستمر على مدى أسبوعين.

وأكدت القصير أن الدائرة، تحرص على اغتنام هذه المناسبة، بتنفيذ محاضرة تخدم الأسر بشكل عام والطفل بشكل خاص، لافتةً إلى أن تنشئة الطفل التنشئة السليمة، واحترام حقوقه وحفظها لا يتأتى بالشكل المطلوب، إلا من خلال التوعية الأسرية البناءة، التي لها دور كبير في حماية حق الطفل، ومن هنا ارتأت الدائرة تقديم محاضرات عن التخطيط الأسري.

وأوضحت مدير إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، أن محاضرة التخطيط الأسري، التي قدمها عدد من المثقفين الاجتماعيين بالدائرة، لـ 11 مؤسسة حكومية، واستفاد منها 101 موظف، تطرقت إلى توعية الموظفين بأهمية وآليات التخطيط الأسري، الذي يدعم اتفاقية العلاقات الوالدية بشكل وقائي.

وتضمنت المحاضرة، أهمية التخطيط الأسري ومراحله، والمبادئ والأخلاقيات في العلاقات الأسرية، والقيم البناءة في تعزيز العلاقات الأسرية، وتحديد الوضع الحالي للأسرة، بالإضافة إلى تحديد الأهداف الأسرية، ووضع خطوات لتنفيذها.

الوقاية من التنمر

وفي الإطار ذاته، نفذت دائرة الخدمات الاجتماعية، برامج توعوية حول الوقاية من التنمر، استهدفت 2658 فرداً من مختلف الفئات المجتمع، من الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين والموظفين الإداريين بالمدارس، وذلك استجابة لحملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وقدمت مجموعة من الاختصاصيين الاجتماعيين، خلال زيارتهم 45 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى إمارتي الشارقة وعجمان، ثلاثة برامج، للأطفال ولأولياء الأمور وللهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، حول الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع التنمر والوقاية منه، وحماية الأطفال منه.

ودعت مدير إدارة التثقيف الاجتماعي بالدائرة، أفراد المجتمع، إلى التنبه إلى علامات تعرض الطفل للتنمر، وكيفية التدخل لكسر دائرة التنمر، وتقديم الدعم والرعاية الصحية لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من التنمر، مشددة على ضرورة العمل معاً، على حماية الأطفال من التنمر، وما يعكسه من جونب سلبية على الطفل، سواء المتنمِّر أو المتنمر عليه.