مدينة الشارقة تحتفل باليوم الوطني في 3 محطات الأربعاء

الشارقة 24:

تنطلق يوم الأربعاء، الاحتفالات الوطنية الكبرى في مدينة الشارقة، التي تنظمها اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ47 للدولة.

وتبدأ الاحتفالات، من منتزه الشارقة الوطني، لتستمر هناك ستة أيام، حتى الثالث من ديسمبر المقبل، وتحط رحالها على مسرح المجاز، في الثلاثين من نوفمبر الجاري، حيث أوبريت إمارات زايد، لتصل في الثاني من ديسمبر المقبل إلى جزيرة العلم.

وتتخلل تلك الاحتفالات، فعاليات عديدة في الحمرية والبطائح ووادي الحلو، ليكتمل مشهد الاحتفالات باليوم الوطني، ويعم مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وتتنوع ألوان الاحتفال في منتزه الشارقة الوطني، متضمنة فعاليات وأنشطة وبرامج جاذبة ولافتة، تسلط الضوء على مشهد الفرح، الذي يعبر عنه المواطنون والسكان، في هذه الأعياد المجيدة.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ47 للدولة، أن الاحتفالات في هذا العام، تأتي متنوعة وحافلة بالأنشطة والفعاليات والبرامج والفقرات المتنوعة، التي تقدم في مدن الإمارة، لتشمل المجالات الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية والتوعوية، والعروض العسكرية والجوية والمظلية، والعروض التراثية، والعروض المائية، والعروض البهلوانية، والمسيرات الكرنفالية، والعروض المسرحية، وألعاب الأطفال، وغيرها.

وأشار سعادته، إلى أن هذه الفعاليات، تكاملت فيما بينها، لتشكل مشهداً جمالياً مبهجاً، يليق بالمناسبة الوطنية العظيمة، التي يلتقي فيها الكبير والصغير بفرح وسعادة، ولتسهم في تعزيز وترسيخ الانتماء والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة، ولدولة حققت التميز والمجد في مختلف المجالات، حتى باتت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم.

ولفت سعادة خالد جاسم المدفع، إلى أن مدينة الشارقة، ستشهد 3 محطات احتفال كبيرة ومميزة، تبدأ في المنتزه الوطني، يوم الأربعاء 28 نوفمبر الجاري، على مدار ستة أيام بفعاليات متنوعة، حيث الدخول المجاني للجميع، لتتاح الفرصة للجمهور لمتابعة تشكيلة أنشطة وبرامج، من بينها: سلطان القلوب، وفريج الطيبين، والأداء المتنوع للفرق الشعبية، وواحة زايد، ونعرج على برامج المسرح، ومسرحية زايد الإنسان والمعلم، ونجول في أنحاء الحديقة عبر الدراجات، ونستمتع مع الألعاب الشعبية، والرقصات الشعبية، والعرض المائي مسيرة قائد، والرسم على الجدارية، والسحوبات اليومية.

وأشار سعادته، إلى أنه للأطفال كما هو الحال دوماً، النصيب الوافي الذي يليق بهم، حيث منطقة الألعاب، فضلاً عن العروض البهلوانية، ومسرح العرائس والدمى.

وأكد سعادة رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ47 للدولة، أن المحطة الثانية في مسرح المجاز، يوم 30 نوفمبر الجاري، حيث يكون الجمهور على موعد مع أوبريت إمارات زايد، الذي يروي مشوار الدولة وإنجازاتها في كل المحطات والمفاصل التاريخية، ويقدم الشاعر مصبح الكعبي 8 لوحات في الأوبريت، تنقل المتابع في رحلة شيقة وجميلة، عبر الماضي، تستحضر كل التاريخ بحنين لا ينضب، وتعرج على الحاضر بفرح، وتحلق بالجميع نحو مستقبل مشرق منير، وفضاءات تملأ الأفق عزة وشموخاً وألقاً، وهو من إخراج الدكتور علي حسن، وتلحين فايز السعيد، ويشارك فيه الفنانون، حسين الجسمي، وفايز السعيد، ومحمد الشحي، وأريام.

ولفت سعادته، إلى أنه في 2 ديسمبر المقبل، نحتفل جميعاً باليوم الوطني الـ 47 للدولة في جزيرة العلم، وهي المحطة الثالثة.

وأكد سعادة المدفع، أننا نعيش في دولة الإمارات، هذه الأيام، أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، وأجواء وطنية في كل مكان، على مستوى الوطن عموماً، وفي إمارة الشارقة خصوصاً، بمشاركة حيوية من طلبة المدارس، وسكان الشارقة الذين كان لهم، دوراً كبيراً وحضوراً مميزاً، في احتفالات العام الماضي، وسيكونون معنا في الاحتفالات والأعراس الوطنية هذا العام، فلا يحلو الفرح، ولا يكتمل من دونهم.