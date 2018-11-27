ولي عهد الشارقة يحضر أفراح العويس

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم الإثنين، الحفل الذي أقامه سالم بن محمد العويس بمناسبة زفاف نجله "سلطان" إلى كريمة علي بن سلطان العويس بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، ومعالي حميد بن ناصر العويس وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية ورجال الأعمال وأعيان البلاد والمدعوين.