ولي عهد الشارقة: اجتماعات حكومة الإمارات السنوية ترسخ الريادة والتقدم

الشارقة 24:

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن دولة الإمارات، وفق رؤية حكيمة لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وضعت منهجاً راسخاً، في بناء دولة متقدمة وحديثة، لتكون في مصاف دول العالم، في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرضها.

وأعرب سموه، عن افتخاره واعتزازه، بما حققته الدولة من مكتسبات واقتصاد قوي، يتطلب منا مزيداً من الجهود للحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها، وأوضح سموه أن مبادرة حكومة دولة الإمارات، في إقامة الاجتماعات السنوية، جاءت لترسخ مبدأ الريادة والتقدم، ووضع الخطط والاستراتيجيات لرؤية موحدة وشاملة، تخدم مختلف أفراد المجتمع، وتضع الحلول للتحديات المستقبلية.

وأشار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، إلى أن الاجتماعات السنوية، لحكومة دولة الإمارات، التي تنطلق يوم الثلاثاء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعكس الطموحات الكبيرة، التي وضعتها حكومة الإمارات، لمستقبل مشرق للدولة وشعبها والأجيال القادمة، والعمل على تعزيز مسيرة التنمية والتقدم والتطوير، من خلال الجهود المشتركة، لفريق العمل الذي يجمع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، لتحقيق أهداف استراتيجية ورؤية واحدة.

ولفت سموه، إلى أهمية الاجتماعات السنوية، وما سينتج عنها من عمل مشترك وتعاون مثمر، بين مختلف قطاعات الحكومة الاتحادية والمحلية، للمضي قدماً نحو تحقيق استراتيجية دولة الإمارات المستقبلية، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2017.