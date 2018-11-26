مركز الشارقة للاتصال يحتفي باليوم الوطني بعروض كرنفالية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

نظّم مركز الشارقة للاتصال، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يوم الإثنين، احتفاله الخاص بموظفيه، بمناسبة اليوم الوطني الـ47، لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في مقر المركز، وذلك بحضور المهندس خالد عمر النقبي مدير المركز، وطاقم العمل من مختلف الأقسام والتخصصات، في أجواء مفعمة بالفرح والسعادة، ومشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن.

تأتي هذه الاحتفالية، تعزيزاً للمناسبة السعيدة، على قلب كل محب للإمارات، من المواطنين والمقيمين والزائرين، والتي تتزامن مع ذكرى الاتحاد المجيد لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر من كل عام، وما يحمله هذا العام من ميزة، تختص بمئوية زايد المؤسس والقائد الأول للإمارات.

تضمّن الاحتفال، مجموعة من العروض الاستعراضية والمدرسية، بالتعاون مع مدرسة عبد الله بن مبارك للتعليم الأساسي-الحلقة الأولى، بالإضافة إلى المسابقات الوطنية والفقرات الترفيهية المتنوعة، بمشاركة الموظفين والموظفات.

وأعرب المهندس خالد عمر النقبي، عن سعادته بهذه المناسبة الغالية، وأوضح أنه في هذا العام الجميل "عام زايد"، استشعر الوطن مآثر زايد، وإرثه العظيم، ليعايش أبناؤه حقباً زمنية مفعمة بالخير والعطاء، ستظل محفورة في وجداننا.

وأكد مدير المركز، أن مناسبة ذكرى الاتحاد تذكّرنا بحجم المسؤوليات الكبرى التي علينا أن نتحملها بجدارة، بالمهارات والعلوم التي ارتويناها من تراب بلادنا، حيث ستقع علينا جميعاً مهمة صون هذا الاتحاد، وننطلق به نحو آفاق التطور، لأنه طريقنا إلى المستقبل.

وعبر موظفو المركز، عن سعادتهم باحتفالية اليوم الوطني، معبرين عن اعتزازهم بمنجزات الوطن الغالي، معاهدين الله على المضي قدماً، خلف راية الوطن وإعلاء شأنه، والقيادة الرشيدة، والعمل بحب وإخلاص، من أجل مصلحة الوطن والمواطن وخدمته وإسعاده.

وكان مركز الشارقة للاتصال، وبالتعاون مع لجنة الاحتفال باليوم الوطني في الشارقة، سبّاقاً في هذه المناسبة، للاحتفال مع المتعاملين بهذا الحدث المميز، من خلال جمع أجندة فعاليات اليوم الوطني الـ47، والتي سيتم تنظيمها في نحو مئة جهة، على مستوى إمارة الشارقة، بالإضافة إلى الإمارات الأخرى.