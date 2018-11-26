الانحراف المفاجئ وعدم الحصول على رخصة تتسبب في إصابة 2 ووفاة ثالث بكلباء

الشارقة 24:





تسبب الانحراف المفاجئ، والسرعة الزائدة، إضافةً لقيادة مركبة من غير حصول قائدها على رخصة قيادة إلى وقوع حادث على كورنيش مدينة كلباء، مما تسبب في إصابة شخصين ووفاة ثالث.

فقد تلقت غرفة العمليات بمدينة كلباء بلاغاً يفيد بوقوع حادث سير مروري بين مركبتين عند الساعة الواحدة من ظهر الإثنين، مما تسبب في إصابة شخصين ووفاة المرافق بالمركبة المتسببة بالحادث.

وتفصيلاً، أكد الرائد محمد خلفان الكندي مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة كلباء الشامل، أنه فور تلقي البلاغ هرعت إلى موقع الحادث دوريات المرور بمركز شرطة كلباء الشامل "منطقة الاختصاص"، والإسعاف الوطني، والدفاع المدني، حيث تم التعامل مع الحادث على الفور، وقد أصيب قائدي المركبتين المتسببة والمتضررة بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبليغة، بينما توفي المرافق بالمركبة المتسببة في الحال، وجميعهم من الجنسية العربية، وتم نقل المصابين لمستشفى كلباء لتلقي العلاج.

وأرجع الرائد الكندي سبب وقوع الحادث إلى السرعة الزائدة، والانحراف المفاجئ، وقيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة لصاحب المركبة المتسببة في الحادث.

ودعا الرائد الكندي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الانشغال أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم الانحراف المفاجئ، وذلك بمراقبة حركة الطريق، متمنياً السلامة للجميع.