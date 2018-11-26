"التسجيل العقاري" بالشارقة تحتفي باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

احتفلت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، الإثنين، في مقرها الرئيسي، باليوم الوطني الـ 47 لذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن نهيان "طيب الله ثراه"، والآباء المؤسسين، ويأتي هذا الاحتفال الذي نظمته الدائرة تحت شعار "هذا زايد هذه الإمارات"، بالتزامن مع سلسلة الاحتفالات التي تشهدها كافة مدن ومناطق دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورفع سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، خلال كلمته بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بهذه المناسبة الغالية على قلب كل إماراتي، لما تحمله من معاني الوحدة والتكافل والتضامن بين كافة سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة المعطاء.

وأضاف الشامسي، أنه تمر علينا هذه الذكرى العطرة ونحن نحتفل بـ "عام زايد"، وهو عام وضعته قيادتنا الرشيدة تحت شعار ذي مغزى، تذكيراً لنا وللأجيال الجديدة بأهمية الوحدة، ونبذ الفرقة والتمسك برؤى الأب المؤسس، والسير على دربه وخطاه، فلولا الاتحاد ما تحقق شيء من كل هذه الإنجازات التي نعيش تحت ظلها الآن، ونترفه بنعيمها.

وذكر الشامسي أنه حين نحتفل بهذه المناسبة، فإننا نبعث برسالة للعالم أجمع بأننا على قدر الثقة والأمانة التي حملنا إياها الآباء، معتزين بماضي هذا الوطن، مفتخرين بحاضره، واعدين بالمضي قدماً نحو تحقيق أهدافه السامية، على أسس وثوابت الحق والعدالة وإيمان شعب وضع نُصب عينيه حب وطنه، والالتفاف حول قيادته الحكيمة.

ومن جهته، ذكر عبد العزيز آل صالح مدير الدائرة، أن يوم الاتحاد يمثل يومٌ من أيام الوطن الخالدة، الذي نستذكر من خلاله المجد العظيم، ونقلب صفحاته المشرقة ونحن ننعم في هذا الوطن بمسيرة تنموية حديثة، وقيادة استثنائية اختصرت المراحل وحققت لشعبها إنجازات نوعية يشهد لها القاصي والداني.

وشكر آل صالح بهذه المناسبة كل الجهات والمؤسسات الراعية والداعمة للدائرة، وهي شركة أراد للتطوير العقاري، وشركة تلال العقارية، ومجموعة فام القابضة.

وتضمن برنامج الحفل عدداً من الفعاليات والمسرحيات والمسابقات في المبنى الرئيسي للدائرة، وشهد الاحتفال عروضاً للفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لأكاديمية العلوم الشرطية، وعوضاً فلكلورية وشعبية مشوقة عكست روح الشعب الإماراتي الأصيل وتاريخه العريق، ومن بينها فقرة القهوة الشعبية، وعرض آخر للفرقة الحربية، واختتمت الدائرة حفلها السنوي بفقره من المسابقات التي تضمنت العديد من الجوائز القيمة للمشاركين والحضور.