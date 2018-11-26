108 دوريات لضمان سلامة مستخدمي الطريق في الشارقة

الشارقة 24:

تمكنت 108 دوريات متخصصة من مختلف الإدارات والأقسام بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من العمل على انتظام حركة السير بمختلف طرقات مدينة الشارقة، إضافةً للمنطقتين الشرقية والوسطى، وذلك أثناء، وبعد سقوط الأمطار، التي شهدتها مناطق متفرقة من الإمارة صباح الإثنين.

وذكر المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أنه تم نشر 108 دوريات من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة، على الطرقات الحيوية بإمارة الشارقة، وذلك لتسيير الحركة المرورية بعد الهطول الغزير للأمطار، صباح الإثنين، حيث بذل أفرادها جهود كبيرة لاقت تقدير واستحسان مستخدمي الطرق وسائقي المركبات، وذلك لدورها في تخفيف حدة الازدحامات التي تسببت بها بعض تجمعات مياه الأمطار على الطرقات الحيوية، كما ساعدت على عدم وقوع الحوادث الخطرة التي تحدث عادة في مثل هذه الظروف المناخية، من خلال تقديم المساعدة للمركبات المتعطلة على الطرقات الرئيسية والفرعية، وضبط حركة السير والمرور.

وأكد المقدم النقبي أنه لم يتم تسجيل أي حالات لوقوع حوادث من الدرجتين المتوسطة والبليغة، سوى بعض الحوادث البسيطة المتفرقة، التي تعاملت معها شركة رافد بعد حدوثها مباشرة.

وحذر المقدم النقبي، السائقين من السير بسرعة عالية أثناء هطول الأمطار، والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل البدء في استخدامها، مع مراعاة حركة الطريق، وإفساح الطريق لمركبات الشرطة للقيام بواجباتها على وجه السرعة، متمنياً السلامة للجميع.