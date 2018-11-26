مطاعم متنقلة وعروض ترفيهية وسيارات كلاسيكية تحيي ليالي "جزيرة العلم"

الشارقة 24:

تقدم جزيرة العلم، إحدى الوجهات السياحية في إمارة الشارقة، باقة من الأنشطة الترفيهية للعائلة والأطفال، ضمن فعالية "كشتة"، التي انطلقت في 1 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 1 فبراير المقبل.

وتشمل فعاليات جزيرة العلم مزيجاً متنوعاً يثري تجربة الزوار في الهواء الطلق، تتنوع ما بين العروض الترفيهية والموسيقية، إلى جانب معرضٍ للسيارات الكلاسيكية، وعددٍ من الأنشطة الأخرى.

وخصصت الجزيرة مناطق للأنشطة الترفيهية المتنوعة للأطفال من عمر 3 - 12 عاماً، حيث يمكنهم اللعب في القلاع القابلة للنفخ، وحديقة الحيوانات المصغرة والرسم على الوجوه.

واستضافت الجزيرة، مؤخراً، فرقة الشارقة الوطنية بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، حيث قدمت عروضاً موسيقية شعبية إماراتية، كما يقام معرض السيارات الكلاسيكية، والذي تنظمه جزيرة العلم ضمن فعالية "كشتة"، بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، مجدداً أيام 30 نوفمبر و28 ديسمبر 2018، و1 يناير 2019.

وأكدت خلود سالم الجنيبي مدير جزيرة العلم، أنه منذ انطلاق فعالية "كشتة"، شهدت الجزيرة إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين أرادوا قضاء أوقات ممتعة، ومعايشة تجربة سياحية وترفيهية، من خلال البرنامج المتكامل الذي يشمل باقة من الأنشطة والفعاليات، والحفلات الموسيقية، التي تقام وسط شاحنات الأطعمة التي تقدم مجموعة متنوعة من أصناف المأكولات والحلويات العربية والغربية.

وأضافت الجنيبي، أنه مختلف أفراد الأسرة سيتمكن من الاستمتاع بما تقدمه الفعالية على مدى 3 أشهر في الهواء الطلق، حيث تم تخصيص للصغار أنشطة مميزة، وللكبار برنامجاً يشمل عروضاً موسيقية، إلى جانب الفعاليات التي تجمع العائلة في أجواء من البهجة.

وتشارك في فعالية "كشتة" 15 شاحنة طعام هي، "جريل ريبابلك"، "ميني كرك"، "ديزرت شيل"، "سويت شوك"، "نوفمبر كافيه"، "ذا باستا وورك شوب"، "هاكيكي آيس كريم"، "ماو دبي"، "آيس لاب"، "فوتيسا كافيه"، "أوجست سنو"، "اي بيز برجرز اند شيكس"، "رواية كورن"، "مالوكو بيفيرجس"، "كافيه فيكتوريا"، تقدم أنواعاً مختلفة من الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة والمثلجات والحلويات والبرجر والآيس كريم والقهوة والفشار والوجبات الخفيفة.