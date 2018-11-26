بلدية الحمرية تشكل "فرق طوارئ" للتعامل مع الأمطار

الشارقة 24:

نظراً للأجواء الشتوية السائدة والرياح متفاوتة السرعة، تعاملت بلدية مدينة الحمرية، الأحد، وحتى ساعات الصباح الأولى عبر فرقها المختصة بالطوارئ، مع العديد من حالات تساقط الأشجار.

وبذل فريق الطوارئ جهوداً جبارة خلال فترة التقلبات المناخية التي شهدتها الحمرية، وذلك لضمان انسيابية حركة السير الصباحية لأبناء الحمرية المتجهين لأعمالهم وممارسة نشاطاتهم اليومية والمدارس، وذلك من خلال سرعة الاستجابة، بجانب تفعيل غرفة للطوارئ تعمل على وضع الخطط الضرورية، وفقاً للتطورات الجوية، ومناقشة كافة المستجدات للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تواجه المدينة.

ومع استمرار هطول بشائر الخير والرحمة بغزارة منذ ساعات الصباح الأولى التي شهدتها مدينة الحمرية والمصحوبة بالرياح البادرة متفاوتة السرعة والبرق والرعد، ونتج عنها جريان المياه وتراكمها في بعض الشوارع، يواصل فريق الطوارئ بالبلدية جهوده لتسهيل حركة السير وضمان عدم إعاقتها ليمارس أبناء المجتمع المحلي نشاطاتهم اليومية بسلامة.

وتظافرت جهود فرق الطوارئ بالبلدية للتعامل مع الأجواء المطرية السائدة من خلال شفط مياه الأمطار بمضخات وصهاريج نزح المياه ذات القدرة العالية على سحب المياه المتجمعة بالسرعة القصوى نتيجة تدفق المياه بغزارة كبيرة التي تشهدها المدينة، علاوة على فتح قنوات مؤقتة بالآلات الإنشائية التابعة للبلدية لتصريف مياه الأمطار الى بحر الحمرية.

وتؤكد بلدية مدينة الحمرية على أن كافة طرقاتها الداخلية سالكة، وأنها لن تدخر جهداً للتعامل مع الأجواء السائدة، من خلال تسخير كافة كوادرها المتخصصة وفرق عملها للتجاوب مع أي مستجدات بهذا الشأن، وذلك في إطار سعيها لتوفير السلامة لجميع أفراد المجتمع.

وتسعى بلدية مدينة الحمرية حسب خطة الطوارئ التي أعدتها للرفع من جاهزية فرق الطوارئ لمواجهة الأحوال السائدة للعمل حسب أولويات محددة في عدة مواقع تشمل الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية والحدائق العامة.