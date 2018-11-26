مركز اتصال "طرق الشارقة" يستقبل 570 ألف مكالمة

الشارقة 24:

في مؤشر على نجاح خطة هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، الهادفة إلى توفير أعلى مستويات الراحة للجمهور وتعزيز استخدام المواصلات العامة، لاسيما مركبات الأجرة، استقبل مركز الاتصال التابع لها 570 ألف مكالمة خلال 10 أشهر، تنوعت ما بين حجوزات وشكاوى، اقتراحات واستفسارات، وفقاً لمدير الهيئة لشؤون المواصلات عبد العزيز محمد الجروان.

وأفاد عبد العزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات، بأن الهيئة لا تألو جهداً لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى جذب جميع فئات المجتمع لاستخدام وسائل النقل الجماعي، لما لها من دور في الحفاظ على البيئة وتقليل الازدحام المروري والحوادث، وجعل الحصول على مركبة أجرة أكثر سهولة ويسراً، فضلاً عن جهودها الرامية إلى إسعاد مستخدمي المواصلات العامة والمتعاملين، والعمل على رفع معدلات رضا مستخدمي مركبات الأجرة بتنوعها من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة على مدار الساعة، مؤكداً أن مركز الاتصال بالهيئة يعد بمثابة همزة الوصل بين الهيئة والجمهور سواء من راغبي حجز مركبة أجرة أو أصحاب الشكاوى والاقتراحات والرد على كافة الاستفسارات الأخرى المتعلقة بخدمات الهيئة المختلفة.

وأوضح مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن خدمات مركز الاتصال تشمل الاستجابة الصوتية التفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية مع المتصلين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفي أيام الإجازات الرسمية، وقد تلقى المركز منذ بداية العام وعلى مدار 10 أشهر570 ألف مكالمة تقريباً، شملت 413 ألف مكالمة حجز مركبة أجرة، تنوعت ما بين 4000 مكالمة لحجز مركبات ذوي الإعاقة، 3160 مكالمة حجز للمركبات النسائية، أما المركبات العامة فقد تم حجزها عبر 328 ألف مكالمة، و27 ألف لحجز المركبات العائلية، أما المنطقة الشرقية والوسطى فقد بلغ إجمالي الحجوزات بها 14 ألف حجز.

وأضاف الجروان، أن حجوزات جهاز الاستدعاء الآلي بلغت 29 ألف حجز، و أن الحجز عبر الجهاز في تزايد مستمر، حيث دشنت الهيئة مؤخراً عدد من الأجهزة في مستشفى الزهراء، ومستشفى زليخة مستشفى الجامعة، ومركز تسهيل بمنطقة سمنان، وذلك سعياً من الهيئة لتوفير أحدث الأجهزة والأنظمة التي تعمل على توفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية لمستخدمي المواصلات العامة ومركبات الأجرة لاسيما في الأماكن التي تشهد ازدحاماً وكثافة رواد، مثل المستشفيات والدوائر الحكومية أو المراكز التجارية، وكانت الهيئة أول من أطلق الخدمة على مستوى المنطقة، وهي تتيح لأفراد الجمهور استدعاء سيارة الأجرة بمجرد كبسة زر على الجهاز ليتم استدعاء أقرب مركبة أجرة إلى مكان الطلب في أسرع وقت، كما يعطي الجهاز رقم لوحة السيارة المنتظر وصولها.

وبين، أن الهيئة تضع في اعتبارها كافة المقترحات التي ترد من كافة المتصلين، وتبحث طرق تنفيذها إذ كانت قابلة للتنفيذ، فقد تلقى المركز منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر المنصرم 520 اقتراح، منها 226 اقتراح خاص بقطاع المواصلات، و294 خاص بقطاع الطرق، أما فيما يتعلق بالاستفسارات فقد بلغت 150 ألف استفسار طوال الفترة المذكورة.

وأكد الجروان، أن جميع موظفي مركز الاتصال يتمتعون بمهارات عالية في الرد على جميع المتصلين، حيث تحرص الهيئة على توفير التدريب اللازم والدوري لهم، فيما يتعلق بكيفية التفاعل والتعاطي مع كافة المكالمات سواء شكاوى أو اقتراحات أو استفسارات ومكالمات حجز، داعياً الجمهور وكافة أفراد المجتمع بعدم التردد في الاتصال بالمركز على الرقم 600525252 في حال وجود شكوى أو اقتراح أو الرغبة في حجز مركبة أو الإبلاغ عن مفقودات ومعثورات.