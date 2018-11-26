حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 182 نزيلاً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية

الشارقة 24:

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 182 نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية والمحافظة على استقرار أسرهم.

وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على هذه المكرمة من سموه؛ بالعفو عن المحكومين، والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على دعم كَيان الأسرة والمحافظة على استقرارها، وتمكين النزلاء من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، والاسهام في دعم خطوات التنمية الاجتماعية.

وأعرب سعادة قائد عام شرطـة الشارقة عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعــثاً للخير في نفوس المفرج عنــــهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه، واستـــقراره من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.