مجلس أولياء أمور الطلبة بدبا الحصن يشارك بمائة مقتطف من حياة الشيخ زايد

الشارقة 24:





بمناسبة الاحتفالات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة في لوحة مجسمة تحمل مائة مختطف من حياة المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويأتي ذلك أيضاً بمناسبة المئوية للشيخ زايد.

ولقي المجسم صدى واسع من الجمهور والمشاركين، حيث عرفت الأطفال عن حياة الشيخ زايد من تأسيس الدولة حتى وفاته.

وأكد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن على أهمية مشاركة المجلس كونه مؤسسة تربوية وله نشاط وثيق الصلة بكافة الفعاليات الوطنية.