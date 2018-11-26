"أشغال الشارقة" تختتم فعاليات يوم المباني

الشارقة 24:

عززت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، التزامها بتحقيق رؤيتها، بإعمار حضاري مستدام، عندما نظمت إدارة مشاريع المباني بالدائرة، يوم المباني، تحت عنوان "معاً نحو إعمار حضاري مستدام".

تميز هذا اليوم، بتركيزه على نشر ثقافة الإبداع، في المشاريع العمرانية، وتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة والمتبعة، وأحدث الأساليب في المجال العمراني، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كما تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات.

وأعلنت المهندسة علياء الرند مدير إدارة مشاريع المباني بالدائرة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة، مؤكدة السعي لتحقيق إحدى أهم بنودها بتطوير الأداء العمراني، وذلك من خلال التركيز على الموظفين، في مختلف الفعاليات والأنشطة، التي تهدف لتعميم ثقافة الابتكار، وزيادة الوعي بمشاريع الدائرة، وتسهيل الإجراءات التنسيقية، مع الشركاء الاستراتيجيين، كما تساهم بتناول أهم ما وصلت إليه التقنية، في مجال المشاريع العمرانية.

وبدأ يوم المباني، بعرض مشاريع طلبة كلية الهندسة المعمارية في جامعة الشارقة، والتي كانت الدائرة، قد طرحت مسابقة لاختيار أفضل تصميم معماري لمجمّع رياضي.

وتأتي هذه المسابقة، ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدائرة وجامعة الشارقة، لتطوير التنسيق والتعاون بين الطرفين، بما يحقق التطلعات والأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتفعيل وتطوير الأداء العام، وإرساء قواعد التعاون المثمر، والاستفادة من طلبة الجامعة، بصفتهم متدربين في قطاعاتها المختلفة، من خلال البرامج والفعاليات والمشاريع المحددة، وتسهيل التدابير والإجراءات، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، لتمكين الجامعة من العمل والتعاون معها، في شتى مجالات العمل الهندسي، وتقديم خدمات الاستشارات في مختلف التخصصات المؤسسية.

كما تضمنت نشاطات يوم المباني، استضافة ورشة قدمتها جامعة الشارقة، حول مبادئ الإضاءة العمرانية، وذلك لتعزيز ثقافة المهندسين، على كافة المستويات، وإطلاعهم على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال العمران.

كما تضمن، عدداً من ورش العمل، أبرزها الطرز الإسلامية لمباني الشارقة، متضمنة أسئلة تخصصية كالطرز المعمارية ونوع الزخارف الهندسية والنقوش، وأخرى عن أساسيات بناء المنزل الجديد، وثالثة عن استغلال الطاقة الشمسية في المشاريع، ورابعة عن مجال الذكاء الاصطناعي في الإنشاءات.

وشكّل يوم المباني، منصة متكاملة، لتبادل الخبرات والتعاون والتواصل، وفرصة لتثمين مختلف المشاريع الإنشائية القائمة، وتوفير لمحة قيّمة حول أحدث التقنيات والخدمات المتعلقة بقطاع الإنشاءات.

واختتم يوم مشاريع المباني، بتكريم مشاريع الطلاب الفائزين، في مسابقة أفضل تصميم لمجمّع رياضي، كما تم تكريم المحاضرين والمشاركين في الورش.