بلدية الشارقة تنظم فعاليات توعوية بالمضادات الحيوية

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة، العديد من الفعاليات، تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بشأن المضادات الحيوية، بالتعاون مع إدارة التفاعل المؤسسي، وجامعة الشارقة، انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على الصحة العامة، وضمن جهودها في هذا المجال، وزيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية، والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات.

وتم تنظيم فعاليات عدة، في مبنى البلدية الرئيس بمنطقة المصلى، بمشاركة عدد من الإدارات ذات الصلة، وكلية الطب بجامعة الشارقة، كما تم تنظيم فعاليات أخرى في إدارة التنظيم الإيجاري، بهدف إيصال الرسالة التوعوية، إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، ركزت خلالها على مقاومة المضادات الحيوية، وأسبابها، وطرق الحد منها.

وأكدت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية بالبلدية، أن هذه الفعاليات، تأتي تزامناً مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، ولتعزيز الوعي المجتمعي حول مختلف القضايا الصحية.

وأشارت إلى أن بلدية الشارقة، بدأت هذه الفعاليات، في مبناها الرئيس بمنطقة المصلى، وقامت خلالها إدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي، بتنظيم معرض تثقيفي توعوي، عن المضادات الحيوية، وتوزيع نشرات صحية، كما قام مختبر الأغذية بعمل تثقيف مباشر حول فحص المضادات المتواجدة في الأغذية، وتقديم تثقيف مباشر من مختبر البيطرة عن خطورة المضادات الحيوية في اللحوم على صحة المستهلك.

ولفتت المعلا، إلى أن كلية الطب بجامعة الشارقة شاركت في هذه الفعالية، من خلال قياس الوزن والطول والضغط والسكر للحضور، وتوزيع منشورات عن مقاومة المضادات الحيوية، وتثقيف مباشر بشكل عام عن الصحة، كما قام قسم عيادة الصحة في البلدية، بعمل فحوصات الضغط والسكر.

من جانبها، أوضحت الشيخة مها المعلا رئيس قسم تقييم المطابقة ببلدية الشارقة، أنه تزامناً مع هذا الأسبوع، أطلقت البلدية مبادرة "دواؤنا بلسمهم"، كمبادرة خيرية لجمع فائض الأدوية الصالحة للاستعمال، وتسليمها إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تقوم بدورها بمنحها للمرضى من محدودي الدخل، داخل الدولة وخارجها، تكريساً لقيم التعاضد والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأشارت المعلا، إلى أن البلدية تضع الصحة على رأس أولوياتها، ولذا تعمل بشكل كبير على تعزيز هذا الجانب، وتحرص على سلامة جميع سكان وزوار الإمارة، وتنشر رسائلها التوعوية، عبر القنوات المختلفة والفعاليات والأنشطة المتعددة، من خلال مشاركتها، بالمناسبات الصحية العالمية.

وأكدت أن بلدية الشارقة، ومن خلال مشاركتها في الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، شددت على ضرورة مقاومة الممارسات السلوكية الخاطئة، التي تساعد على تفاقم ظاهرة صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، من خلال التثقيف الصحي.

ولفتت رئيس قسم تقييم المطابقة ببلدية الشارقة، إلى أهمية ترشيد استعمال المضادات الحيوية، وتجنب المخاطر المترتبة على سوء استعمالها، وخاصة القدرة المتزايدة للجراثيم على مقاومتها، بما يؤدي إلى فقدان فاعليتها، محذرةً في ذات الوقت من تناولها دون استشارة الطبيب، وعدم صرفها من الصيدلية إلا بوصفة، وعدم منحها للأطفال، إلا في حالة الضرورة القصوى، وتحت إشراف طبي.