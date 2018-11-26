الصيادي: التسامح نهج راسخ في مجتمع الإمارات منذ مئات السنين

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد عبد اللطيف الصيادي خبير البحوث والمحاضر بالأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة، أن منهج التسامح، وما ينضوي عليه، من قيم وسلوكيات، هو منهج قائم وراسخ، في المكون الاجتماعي لشعب الإمارات، منذ عقود، بل وقرون ممتدة.

وعدد الصيادي لـ "الشارقة 24"، على هامش محاضرته بعنوان "زايد والتسامح"، التي ألقاها ضمن احتفالية نظمها مركز التنمية الأسرية بخورفكان، بمناسبة اليوم الوطني الـ47، محاور محاضرته، التي استعان فيها، بعدد من التسجيلات النادرة، والوثائق التاريخية، ذات العلاقة بجذور التسامح، في دولة الإمارات.

وأوضح الخبير في الأرشيف الوطني، أن التسامح يعتبر نهجاً راسخاً، توارثته الأجيال في الإمارات، فيما قطعت الدولة الحديثة، شوطاً هائلاً، في نشر وإرساء ثقافة التسامح، ونبذ الكراهية والتمييز، من خلال الدستور والقوانين والتشريعات، والعديد من الجوائز الدولية.

واختتم الصيادي حديثه، بالإشادة بجهود مؤسسات الدولة في هذا السياق، حتى أضحت الإمارات نبراساً يحتذى به، في قيم الوسطية والتعددية والتسامح.