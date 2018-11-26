طارق بن خادم: دورة الشارقة لألعاب ذوي الإعاقة الحركية والبتر عرس رياضي

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر-الشارقة 2019، أن استضافة إمارة الشارقة، لدورة عام 2019 من هذه الألعاب، في فبراير المقبل، جاءت نتاجاً لدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمامه بتوفير كل الإمكانات والمرافق الرياضية العالمية، وكافة مقومات النجاح، لرياضات ذوي الإعاقة.

وأشاد سعادته، بالثقة التي وضعها الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر، في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص، من خلال منح الإمارة الباسمة، شرف استضافة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر، للمرة الثانية، بعد التجربة الرائدة في عام 2011، مشيراً إلى أن الدورة المقبلة، ستكون عرساً رياضياً للمعاقين.

وأوضح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن النتائج التي حققتها استضافة الشارقة لبطولة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر في عام 2011، تمثلت في مشاركة 49 دولة، وتواجداً لافتاً لنجوم العالم والمصنفين على المستوى الدولي، الأمر الذي حقق نجاحاً متميزاً، وقد كان في البطولة 7 رياضات، بمشاركة 564 لاعباً.

ولفت سعادة نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر-الشارقة 2019، إلى أن دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر في فبراير 2019، ستشهد مشاركة أكثر من 60 دولة، ونحو 1200-1300 لاعب، تشمل 7 ألعاب بينها ألعاب القوى، وتنس الطاولة، والسباحة، وسباق الدراجات الهوائية، والمبارزة، والقوس والسهم، والريشة، والرماية، والتجديف داخل الصالات الرياضية، وهي لعبة جديدة في هذه الدورة.