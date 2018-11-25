يوسف السويجي: تجربة الاتحاد الأكثر قوة إقليمياً وعربياً ودولياً

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

رفع سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، أسمى آيات التهنئة وأصدقها، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الغالي، والمقيمين على أرضها، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47، سائلاً المولى عز وجل، أن يديم هذه المناسبة، على دولتنا الحبيبة، وهي تنعم بالأمن والسلام والازدهار.

وأوضح سعادة السويجي، أن الثاني من ديسمبر، مناسبة وطنية، نستحضر ونستذكر فيها، جهود مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي شيد بنيان الوطن، بعزيمة وإصرار، وتحدى كافة الصعوبات، ماحياً كل المستحيلات، لتصبح تجربة اتحاد دولة الإمارات العربية، التجربة الأكثر قوة والأنجح، إقليمياً وعربياً ودولياً، وتجربة فريدة جاءت لتصنع التاريخ، لا لتضيف لصفحاته صفحة جديدة، ومسيرة من الازدهار والتفوق، بدأها الأب المؤسس، لتتواصل وتستمر بفضل الرؤية الثاقبة، والقيادة الحكيمة، التي جعلت من الإمارات، دولة عصرية ذات مكانة مرموقة بين دول العالم، وشعبها من أكثر الشعوب سعادة ورضا وتمتعاً بالأمن والاستقرار.

وفي ختام حديثه، طالب سعادته موظفيه، ببذل المزيد من الجهد، لرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً، وجعلها في المراتب الأولى.

وشملت الفعاليات، إلقاء قصائد وطنية، لعدد من موظفي الهيئة، والشاعر سعيد بن غليطة، كما تم تنظيم عدد من المسابقات التراثية بين الموظفين، وتقديم فقرة استعراضية لطلاب مدرسة وروضة المروج، مع تقديم عرض لفريق العيالة.

وعلى هامش الفعاليات، دشن سعادة رئيس الهيئة، قاعة زايد بن سلطان، بمناسبة مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما تضمنت الفعالية، تكريم عدد من موظفي الهيئة، الذين تم اختيارهم، ضمن مبادرة "أنا إيجابي"، التي أطلقتها إدارة الموارد البشرية بالهيئة.