سلطان بن أحمد: بحثنا مقومات نجاح دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة 2019

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر-الشارقة 2019، أن الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد، يوم الأحد، ناقش العديد من الأمور، التي تختص بالبطولة، التي ستقام قريباً، وأعرب عن أمنياته بالتوفيق في إدارة هذه البطولة العالمية، والتوفيق لكل الفرق المشاركة.

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد، أن البطولة تقام بشكل دوري كل سنتين، وفي عام 2019، تم اختيار مكان إقامة البطولة في إمارة الشارقة، حيث تعد الشارقة، من السباقين برعاية ذوي الإعاقة الحركية والبتر، بالإضافة إلى حصولها على لقب مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر .

وأضاف رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر-الشارقة 2019، أن الشارقة تزخر بالبطولات والإنجازات الرياضية، على كافة المستويات، المحلية والإقليمية والدولية، حيث حصل نادي الثقة للمعاقين، على أول ميدالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نال لاعبو نادي الثقة للمعاقين، ميداليات عالمية، ذهبية وفضية، إلى جانب مشاركات متنوعة، في عدد كبير من البطولات في العالم .

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أن استضافة إمارة الشارقة، لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر 2019م، للمرة الثانية، جاءت بفضل اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نصير المعاقين، ودعمه اللامحدود للرياضة ولأبنائه المعاقين، وتوفير سموه كل الإمكانات والمقومات لإنجاح رياضات ذوي الإعاقة، لتبرز دور الشارقة الريادي، في مجال الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة.

ولفت رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر-الشارقة 2019، إلى أن ما توفره إمارة الشارقة، من مرافق رياضية عالمية، وتضافر الجهود والإمكانات، ستكفل نجاح الدورة، وإبراز مهاراتنا في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، كما سيظهر الوجه الحضاري والتطور الذي تشهده الدولة بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص.