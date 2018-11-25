مركز الشارقة للاتصال يختتم برنامج تدريب موظفي بلدية دبا الحصن

الشارقة 24:

اختتم مركز الشارقة للاتصال، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، برنامجه التدريبي، بعنوان "مهارات خدمة المتعاملين في مراكز الاتصال"، لموظفي بلدية مدينة دبا الحصن، والذي استمر لمدة 3 أيام.

وأشار المركز، إلى أن البرنامج التدريبي، يهدف إلى تأهيل الموظفين وتدريبهم، على طريقة الرد على مكالمات الخط الساخن، وكيفية التعامل مع المتصلين، والاستجابة السريعة لمطالبهم .

وأوضح المهندس خالد عمر النقبي مدير المركز، أن البرنامج يأتي لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين الجهتين، بتقديم خدمات متميزة ومبتكرة للجمهور.

وفي ختام البرنامج، كرّمت إدارة المركز، المتدربين على تفاعلهم المتميز، والذي يعكس بيئة عملهم.