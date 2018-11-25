"أسرية خورفكان" ينظم فعالية "زايد العطاء"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

في إطار فعالياته، للاحتفال باليوم الوطني الـ47، نظم مركز التنمية الأسرية بخورفكان، يوم الأحد، فعالية حاشدة بعنوان "زايد العطاء"، وذلك ضمن احتفالاته باليوم الوطني الـ47، بالتعاون مع مجلس ضاحية الزبارة.

بدأت الفعالية، التي أقيمت في المجلس، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، الكلمة الافتتاحية للفعالية، بحضور عدد كبير من مسؤولي الدوائر الحكومية.

وضمن برنامج الحفل، ألقى المستشار عبد اللطيف الصيادي الخبير بالأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة، محاضرة بعنوان "زايد والتسامح"، سلط الضوء خلالها، على مناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واستعرض الصيادي، عدداً من التسجيلات النادرة للشيخ زايد، والتي تتمحور حول التسامح في فكره وفلسفته، وعرج على عدد من المواقف والمحطات التي تجلت فيها قيم التسامح الراسخة، في مكونه الفطري، وشخصيته القيادية.

وذكر الخبير في الأرشيف الوطني، العديد من الشواهد الممتدة على ثقافة التسامح الراسخة في مجتمع الإمارات، منذ مئات السنين، وجهود الدولة في إرساء نهج التسامح والتعددية وقبول الآخر.

تخلل الحفل، فقرات استعراضية وغنائية، كان من بينها عرض عسكري لأشبال مدرسة عوف بن حارث للتعليم الأساسي، وأوبريت "مازال بيننا"، لمركز سجايا خورفكان، فيما قدمت زهرات مركز فتيات مربح، رقصة وطنية بعنوان "بلاد السعادة".

وعلى هامش الفعالية، التي تضمنت أيضاً مسابقات ثقافية عدة، أقيم معرض لعدد من الأسر المنتجة، ومنتسبات مركز التنمية الأسرية.

وكرّم رئيس المجلس البلدي لخورفكان، الوالدة فاطمة راشد النقبي، والتي انتشر لها مقطع مؤثر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبتهل إلى الله عز وجل بأن يحفظ الإمارات، قيادة وشعباً، وذلك خلال مشاهدتها، عرضاً جوياً لصقور الإمارات، خلال احتفالات خورفكان باليوم الوطني الـ47.