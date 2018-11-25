"مخيم الأمل" ينطلق 16 ديسمبر في الشارقة

الشارقة 24:

تنطلق 16 ديسمبر المقبل فعاليات مخيم الأمل الـ 29، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت شعار "لنتحدث حول الإعاقة".

وترأست الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة، رئيسة اللجنة العليا المنظمة، عدداً من الاجتماعات، استعداداً للدورة الجديدة للمخيم، الذي اكتسب صفة العالمية، حين بدأ باستضافة متطوعين ومشاركين من مختلف دول العالم، فيما كانت المشاركات مقتصرة على دول مجلس التعاون الخليجي والبلاد العربية.

ويمثل شعار المخيم دعوة للتحدث عن الإعاقة وأصحابها وأبرز قضاياهم ومشاكلهم واهتماماتهم وطموحاتهم وأهدافهم، وكل ما يتعلق بحاضرهم ومستقبلهم.

وتحرص مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على التعريف بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقية وإمكاناتهم، والسعي إلى دمجهم مع أقرانهم وحفظ كرامتهم وذويهم.

ويعد مخيم الأمل في الشارقة فرصة لجميع المتطوعين الراغبين في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، واكتساب الخبرة في هذا الميدان، حيث بلغ عدد المتطوعين 3 آلاف متطوع منذ انطلاق الفعاليات.