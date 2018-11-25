مدينتا دبا الحصن وكلباء تحتفيان باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، وأعيان ومسؤولي المنطقة الشرقية عموماً، وطلبة المدارس، وأهالي وسكان المنطقة وزوارها، شهدت مدينتا دبا الحصن وكلباء فعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة، يومي الجمعة والسبت، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني التي تنظمها لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة.

حملت الفعاليات فرحة 47 عاماً من العز والمجد والفخر، بلوحات استعراضية فنية مبهرة، وعّبر الأهالي عن سعادتهم بالمشاركة التي من خلالها يتجدد الولاء والانتماء، وتتلاحم القلوب في حب إمارات زايد.

دبا الحصن

من أمام مركز دبا الحصن الثقافي انطلقت، الجمعة، مسيرة الأهالي التي سادت فيها ألوان علم البلاد، وطافت شوارع المدينة إلى أن وصلت ساحة سارية العلم، في ظل مشاركة شعبية لافتة، حيث روى الأهالي لصغارهم قصة قائد عظيم، وحّد الجميع وعلمهم أن التلاحم أكبر قوة لأي شعب.

وتضمنت الاحتفالات فعاليات عديدة وعروض جوية ومظلية، وفنون شعبية.

كلباء

شهد شاطئ مدينة كلباء وحديقتها التي تعتبر محطة لقاء الزوار والسكان والأهالي، ومحطة الأفراح الوطنية، احتفالا كبيراً ومشاركة فاعلة من جمهور غفير، عكست حجم المحبة والانتماء والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة، في مشهد يقطر بهجة وسعادة، حيث تفاعل الجمهور مع أوبريت نهج زايد، وتغنى الشعراء بمؤسس وباني دولة الإمارات، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وواصلت مدينة كلباء احتفالاتها بالغناء العسكري والوطني الذي قدمته فرقة المزيود بمشاركة الفنان وليد الجاسم، بعد ذلك استمتع الحضور بهبوط المظليين لساحة الاحتفال في مشهد جسّد معاني القوة والجسارة الوطنية في أعلى مراتبها، وتوالت الفقرات بعد ذلك لتشمل إلقاء الشعر في أمسية شعرية وغنائية، جذبت عدداً من المهتمين بمجال الشعر والغناء.

واشتمل الاحتفال على مسيرة بحرية وسباق التجديف الذي شهد منافسة كبيرة بين المشاركين من فئات مختلفة، تفاعل معها الجمهور، وأعطت طابعاً مختلفاً لبرامج الاحتفال، وعروض مظلية وجوية، ومسيرة بشرية، وألعاب نارية، وألعاب أطفال، وغيرها من الفعاليات التي لاقت استحسان وإعجاب وتفاعل الجمهور.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة: "شهدنا على مدار 3 أيام حالة من الفرح والبهجة قل نظيرها هنا في المنطقة الشرقية، من خورفكان إلى دبا الحصن إلى كلباء، حيث امتلأت الساحات والطرقات بالحشود الكبيرة التي جاءت من مختلف المناطق لتحتفل بهذا اليوم المجيد، ليستمر مشهد الفرح طوال الأيام القادمة ليصل إلى الذيد والحمرية والبطائح، والمنتزه الوطني، وهكذا حتى نصل مجدداً إلى جزيرة العلم في مدينة الشارقة في الثاني من ديسمبر المقبل".

وتابع: "جاءت احتفالاتنا هذا العام متنوعة وحافلة بالأنشطة والفعاليات والبرامج والفقرات المتنوعة التي تقدم في مدن الإمارة، شملت المجالات الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية والتوعوية، وتكاملت فيما بينها، لتشكل مشهداً جمالياً مبهجاً يليق بالمناسبة الوطنية العظيمة، التي يلتقي فيها الكبير والصغير بفرح وسعادة، ولتسهم في تعزيز وترسيخ الانتماء والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة، ولدولة حققت التميز والمجد في مختلف المجالات، حتى باتت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم".

وأضاف: "نجدد الدعوة لنكون معاً في كل مواقع الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، لنفرح معاً في كل الفعاليات ونستمتع بالعروض والأنشطة التي يتم اختيارها دوماً بحيث تناسب جميع الأعمار، ومتاحة للجميع من دون استثناء، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.