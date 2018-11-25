إطلاق خدمة التدريب يوم الجمعة بمعهد الشارقة للسياقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أطلق معهد الشارقة للسياقة، تقديم خدمة التدريب وتعليم السياقة يوم الجمعة من كل أسبوع في مقر المعهد لجميع فئات التدريب، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

بدوره، أوضح طارق آل صالح المدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة، أن خدمة التدريب، يوم الجمعة، تأتي ضمن الخدمات التي تساهم في تيسير وراحة المتدربين، وحرصاً من معهد الشارقة على تقديم أفضل الخدمات، والتسهيل على المراجعين في الحصول على بعض خدمات المعهد في يوم عطلتهم.

وأكد آل صالح حرص المعهد على تقديم أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق رضا وسعادة المتعاملين، وتوفير الخدمات المتميزة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وأوضح آل صالح، أن المعهد يقدم خدمات التدريب من خلال أسطول من المركبات تضم 180 مركبة مختلفة، تنوعت بين المركبات الخفيفة والثقيلة والحافلات، وتعليم القيادة للعنصرين الرجالي والنسائي، على أيدي مدربين ذوي كفاءات عالية، وخبرات في مجال التدريب، وأتاحت هذه الخدمة للمتدربين إمكانية التعلم، يوم الجمعة، لانشغالهم أيام الاسبوع بحكم أوقات العمل، ومع تفعيل يوم الجمعة صار بالإمكان التدرب في أي وقت ممكن، خاصةً وأن طبيعة وظائف بعض المتعاملين تقتضي التواجد في مقر العمل صباحاً ومساءً طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، الأمر الذي تسبب في تأخر حصولهم على الرخصة منذ زمن طويل.