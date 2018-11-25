"سجايا" تعزّز الثقافة الصحية للفتيات عبر برنامج "قبلت التحدي"

الشارقة 24:

اختتمت مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مؤخراً، برنامجاً رياضياً صحياً، تحت عنوان "قبلت التحدي"، بهدف تشجيع جميع الفتيات في الشارقة على خوض التحدي المُتمثِّل في اتباع أنظمة رياضية وغذائية سليمة تخدم صحتهنّ البدنية، وتنعكس على صحتهن الذهنية، وتوجّههن إلى تحقيق اللياقة البدنية والوصول إلى نمط حياة صحي من شأنه رفع مستوى تقدير الذات.

وكرم محمد بن حيدر صاحب مطعم Eat Smart الفتيات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، اللواتي تمكنّ من بلوغ اللياقة المنشودة، حيث حلّت ميرة جعفر علي في المركز الأول، فيما حلّت ثانياً فاطمة عبد الله آل علي، ونالت المركز الثالث شيخة كامل محمد، ليحصلن على جوائز قيمة من Eat Smar، من شأنها إعانتهن على المحافظة على نمط الحياة الصحي الذي وصلن إليه بالعزيمة والمثابرة، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر سجايا فتيات الشارقة في القرائن.

وقدم البرنامج الذي استمر خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 24 نوفمبر الجاري، ورش عمل حول رياضة الزومبا والسباحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى 20 ورشة تدريبية للفتيات اللواتي اختبرن تجربة فريدة من نوعها على صعيد التثقيف الرياضي، إذ تسنى للمشاركات التعرف على أسس الطبخ الصحي، وحساب الدهون باستخدام التطبيقات الذكية، ومعرفة طرق قراءة التسميات الغذائية التي تتضمنها المنتجات، بما يفتح المجال أمامهن للاستفادة والمحافظة على حياة صحية مثالية.

وساهمت نخبة من الأسماء الرياضية النسوية في دولة الإمارات المتحدة في تقديم ورش ملهمة للفتيات المشاركات، إذ شارك في التقديم كلّ من المدربة حورية الطاهري، مساعد مدرب منتخب الإمارات للسيدات، وشيخة القاسمي مدربة كروس فيت، وشهد بودبس لاعبة كروس فيت، والمدربة الرياضية آمنة لامار، وأريج الحمادي لاعبة منتخب الإمارات لكرة القدم، وزهرة لارا عضو نادي التزلج الإماراتي.

وانطلق البرنامج بالشراكة مع مجلس الشارقة للتعليم، وإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وكلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة.