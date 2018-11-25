الدبلوم المهني لصعوبات التعلم... خطوة ناجحة في الاتجاه الصحيح

الشارقة 24:





اختُتِمَت في نوفمبر الجاري فعالياتُ الدبلومِ المهني لصعوباتِ التعلمِ، الذي نظمه مركزُ الشارقةِ لصعوباتِ التعلمِ، بالتعاونِ مع مركزِ التعليمِ المستمر في جامعةِ الشارقةِ، واستمر لشهرين، بهدفِ زيادةِ الوعي والخبرةِ لدى أولياءِ الأمورِ والمعلمين والاختصاصيين في هذا المجال.

بدورها، أكدت هنادي السويدي مديرُ مركزِ الشارقةِ لصعوباتِ التعلمِ أهمية الدبلوم بالنسبة للطلابِ وأسرهم والعاملينَ معهم، في ظلِّ غيابِ التخصصاتِ الجامعية ذاتِ الصلةِ بصعوبات التعلم.

ولفتت السويدي إلى أن المركز يبذلُ قصارى جهدهِ في حلّ المشاكلِ المرتبطة بصعوباتِ التعلم، من خلال تنميةِ العلاقاتِ المحليةِ والخارجيةِ بالتعاونِ مع مختلفِ الأفرادِ والمؤسساتِ لتقديم الخدمات وفقَ أفضلِ الممارساتِ العالمية.

وأوضحت السويدي أن 389 شخصاً من ذوي صعوبات التعلم تم تسجيلهم في المركز منذ تأسيسه عام 2016، حيث تقدم الخدمات الأكاديمية لـ 94 شخصاً منهم بشكل مباشر، ومن أبرز هذه الخدمات العلاج الوظيفي وجلسات النطق والجلسات الأكاديمية في اللغتين العربية والإنكليزية والرياضيات.

ودعت السويدي أولياء الأمور في حال ملاحظة المشاكل المتعلقة بصعوبات التعلم لدى أبنائهم، مراجعة المدرسة أو المركز ليتم تحديد الخطوات الملائمة لكل حالة.

أشاد الدكتور في جامعة الإمارات ومجلس أبوظبي للتعليم محمود الغرايبة، هو أحد المحاضرين في الدبلوم، بحرص المركز على تأهيل أولياء الأمور والمعلمين في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي صعوبات التعلم.

تحدثت خلود الرجبي ولية أمر وإحدى المشاركات في الدبلومِ المهني لصعوباتِ التعلمِ، عن تجربتها عندما لاحظت عدم تجاوب ابنتها مع محاولات تعليمها، ورحلتها في البحث عن اختصاصيين يجيدون التعامل مع صعوبات التعلم، وصولاً إلى تدريب نفسها وتأهيلها لاكتساب هذه الخبرة وتقديم أفضل ما لديها لطفلتها.

وأثنت الرجبي على مستوى المعلومات التي قدمها المحاضرون خلال فترة الدبلوم التي استمرت لشهرين، مؤكدةً استفادتها منها.