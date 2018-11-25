"تطوير معايير العمل" بالشارقة تشارك في احتفالات كنيسة ماتورما

الشارقة 24:

تجسيداً لقيم التسامح والاحترام في المجتمع المحلي، وتعزيزاً للألفة بين الأديان، شاركت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، ممثلة برئيسها سعادة سالم يوسف القصير، في الاحتفالات الخاصة التي نظمتها كنيسة مارتوما الارثوذكسية، بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها في إمارة الشارقة.

وفي هذا السياق، هنأ سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، أبناء الطائفة المسيحية بمرور 40 عاماً على تأسيس كنيسة مارتوما.

وأكد القصير، أن دولة الإمارات تعد حاضنة لقيم التسامح والمحبة والسلام، والتي تعتبر أساساً لمجتمع الإمارات، وانعكاساً لمورثه الثقافي والديني والحضاري، الذي نستند فيه إلى إرث والدنا المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وكذلك إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، الداعية إلى تكريس ركائز المحبة والاحترام بيننا كمسلمين، وبين كافة الأديان الأخرى.

وتابع القصير: "احتفالنا بمرور 40 عاماً على تأسيس كنيسة مارتوما في الشارقة، فيه دليل على مدى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لقيمة التسامح بين الأديان، وهو الذي دأب على توصيتنا خيراً بإخواننا من الأديان الأخرى الذين يقيمون على أرض الشارقة، إيماناً بقوة العلاقات التي ترتبط بها الديانتين الإسلامية والمسيحية، وقد أمرنا ديننا الإسلامي بضرورة احترام الأديان الأخرى، وكافة الرسل إلى جانب الايمان بالكتب السماوية كلها".

وأضاف: "لقد كفلت قوانين الدولة للجميع العدل والاحترام والمساواة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه في هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، من خلال توفير بيئة مناسبة لكافة العمال الذين يقصدون الشارقة طلباً للعمل والعيش الكريم، وهو ما جعلها واحة للتعددية الثقافية، وحاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان، وملتقى لحضارات الشرق والغرب".

من جانبه، أعرب متحدث باسم الكنيسة، عن ترحيبه بمشاركة سعادة سالم يوسف القصير، في احتفالات كنيسة مارتوما، وقال: "تمتاز دولة الإمارات، باحتضانها لقيم التسامح والسلم، والتعددية الثقافية والحرية الدينية، وهو ما يكفل ممارسة شعائرنا الدينية بكل حرية وأمان، ونتوجه إلى حكومة الشارقة والقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، بالشكر الجزيل على كل ما تقوم به من جهد لضمان الأمن والأمان للجميع".