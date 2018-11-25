"الشارقة للاتصال" يشارك في مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية

الشارقة 24:

اختتم مركز الشارقة للاتصال، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركته في "مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية"، في دورته الثانية، في الفترة من 22-24 نوفمبر الجاري، الذي أقيم على ضفاف حديقة الشاطئ في مدينة كلباء.

جاء ذلك بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين، وسط مشاركة العشرات من الحرفيين والأسر المنتجة.

تأتي هذه المشاركة كمبادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمساهمة معهم في تنشيط الحركة التجارية في مختلف مناطق الإمارة.

ويمثل دور المركز كمنصة مركز معلومات للمهرجان، حيث تم الترويج ونشر معلومات للجمهور في مختلف الوسائل الحديثة المستخدمة في المركز.

وأكد المهندس خالد النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال، أن هذه المشاركة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية بهدف التعاون والمشاركة المجتمعية مع الجهات الحكومية، وانسجاماً مع عام زايد، واحتفاءً بإرثه واهتمامه بخيرات البحر، وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير المعلومات اللازمة للجمهور، وتقديم كافة الخدمات لخدمة المجتمع وتفعيل الأنشطة والفعاليات المقامة في إمارة الشارقة.

واستقبل المركز عبر رقمه المجاني 80080000، استفسارات الجمهور عن مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية وموقعه، ويعتمد المركز في موقع الفعالية على تزويد الزوار بأجندة الفعاليات المصاحبة من عروض الفرق الشعبية الحية، والمسابقات التراثية، وعروض الليزر، والرحلات البحرية، بالإضافة إلى وجود المنتجات الأسرية، بالإضافة إلى الندوات اليومية بمشاركة عدد من الصيادين القدامى، الذين يسردون قصصاً عن حرفهم وأبرز المحطات التي مروا بها.

استقطب المركز في منصته، عشاق البحر والمهتمين بالبيئة البحرية من مختلف سكان المنطقة الشرقية والمناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين والمقيمين والزوار من مختلف إمارات الدولة ومن مواطني الدول العربية الشقيقة والصديقة، وإتاحة الفرصة لهم في المشاركة بالمسابقات التي نظمتها الجهات المختصة.

حرص المركز، على رصد وتدوين ملاحظات ومقترحات الجمهور في نهاية فعاليات المهرجان، وتزويدها للجهة المنظمة التي أبدت اهتمامها بمتابعة ردود فعل الجمهور، للارتقاء بالخدمات المقدمة في المهرجان، والمساهمة في تطوير الدورات المستقبلية منه.