"الشارقة لتطوير القدرات" تثري الكوادر الوظيفية بـ "الموجه المعتمد"

الشارقة 24:

أكدت مؤسسة "الشارقة لتطوير القدرات - تطوير"، التابعة لمؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، أن نشر ثقافة الحوار المتكافئ بين طرفين والمعروفة بـ "الكوتشنج"، في مكان العمل تسهم إلى حدّ كبير في تسهيل التغيير المطلوب وتوفير بيئة عمل منفتحة قائمة على مبادئ أخلاقية وسلوكيات مهنية راسخة، إلى جانب التشجيع على المبادرة والإبداع لرفع الأداء الشخصي والمهني.

وأشارت إلى أن كبرى المؤسسات الاستثمارية على مستوى العالم، التي تنتهج توظيف فنون "الكوتشنج" شهدت تحسناً في إنتاجية موظفيها، وارتفعت كفاءتهم وقدرتهم على تجاوز التحديات التي يواجهونها، حيث كشفت إحصاءات الاتحاد الدولي للمدربين، أن جميع الشركات الذين يوظفون موجهاً (كوتش)، تحسن أداء موظفيها بنسبة 70%، وتحسنت آلية إدارة الأعمال بنسبة 61%، أما مهارات إدارة الوقت فقد ارتفعت بنسبة 57%، كما ارتفعت فعالية الفريق بنسبة 51%، لتحقق رضا عن النتائج بنسبة 99%.

جاء ذلك خلال برنامج "الموجه المعتمد"، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، في فندق سنترو الشارقة، والذي يستمر حتى شهر فبراير المقبل، بمشاركة 20 شاباً من العاملين بمؤسسات ودوائر في إمارة الشارقة، وممن يمتلكون خبرة عملية لا تقل عن خمسة أعوام، ويتمتعون بمهارات اتصال قوية ورغبة بتطوير أنفسهم، والتفاعل المثمر مع الآخرين.

وتسعى المؤسسة من خلال إطلاقها برنامج "الموجه المعتمد" في دورته الأولى، إلى توفير الفرص التدريبية المتنوعة والعملية لمساعدة المشاركين في البرنامج على تطوير مهاراتهم في توجيه الآخرين وتمكينهم من التعامل مع التحديات اليومية، وتحفيزهم على المبادرة والإبداع، من خلال الجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي لتحقيق التقارب بين المهارات، ومنحهم ركائز متينة تمكنهم من تحقيق أثر فاعل في الآخرين، وتوجيههم للوصول إلى أهدافهم الشخصية والمؤسسية، وتفعيل الحوار في التعامل مع المعطيات من حولهم.

وأكد سعيد علي الحمادي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي لدى الشارقة لتطوير القدرات – تطوير، أن المؤسسة تعمل من خلال برنامج الموجه المعتمد، على تطوير المهارات الشبابية، لإيمانها بأهمية كفاءة الكادر الوظيفي في تعزيز تنافسية المؤسسات ورفع قدراتها الإنتاجية، خاصة في ظل التوجيهات الرسمية الهادفة إلى تطوير خدمات القطاع العام والارتقاء بجودتها، حيث تساهم هذه التجربة في إثراء الخبرات الهامة لدى القيادات الوظيفية، إلى جانب تطوير مجموعة من مهارات "الكوتشنج" لديهم، مثل القدرة على الإصغاء وتحديد الأهداف، وبناء العلاقات والتفاعل المثمر مع الآخرين، وكيفية الاستفادة من هذه المهارات في الحياة العملية سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

ويتضمن البرنامج 74 ساعة تدريب متخصصة وهي جزء من سلسلة إجراءات تتبعها مؤسسة "الشارقة لتطوير القدرات" لمنح المتدربين الراغبين في احتراف التوجيه (الكوتشنج)، شهادة موجه معتمد مشارك من "الاتحاد الدولي للمدربين" ICF، أكبر هيئة عالمية رائدة في مجال التدريب والتي تضم تحت مظلتها 32 ألف عضو من جميع أنحاء العالم.

وتناول اليومان الأولان من البرنامج تعريف المشاركين بالفرق بين الموجه (الكوتش) والمدرب والاستشاري، إذ تقوم مهنة المدرب على تطوير مهارة معينة، يقوم خلالها المدرب بمساعدة المستفيد على تنمية تلك المهارة من خلال التعليم والممارسة العملية وغير ذلك من الوسائل التدريبية المعروفة، أما بالنسبة لمهنة الاستشاري فهو يقوم بمساعدة المستفيد من خلال خبرته في مجال معين، فالعمود الأساسي للاستشاري هو الخبرة في مجال أو موضوع ما، بينما تعتمد مهنة الموجه (الكوتش) على الحوار المتكافئ مع المستفيد لإبراز أفضل ما لديه من قدرات وإمكانيات للوصول إلى الهدف المرجو من خلال طرح الأسئلة على المستفيد للتفكير في الحلول وإعطاء الثقة للمستفيد ليكون صاحب القرار.

تعزيز العلاقة بين الموجه والمتدرب

وتوجه أحمد سيف السويدي، رئيس قسم الاستثمار التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وأحد المشاركين في البرنامج، بالشكر إلى مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات على جهودهم المستمرة في إطلاق البرامج المميزة التي تهدف لبناء الكفاءات وتعزيز مهاراتهم، مضيفاً "التحقت ببرنامج الموجه المعتمد لتطوير الذات والاطلاع على ممارسات الاتحاد الدولي للمدربين من منظور مختلف عن الجهة الأخرى التي اعتمدتني كموجه في السابق".

وتابع السويدي: "منذ اليوم الأول تعلمت ممارسات مختلفة وفعالة تسهم في تطوير مهاراتي في تقديم التوجيه، وعلى سبيل المثال نمط التوجيه المشترك الذي يعزز علاقة الموجه والمتدرب وعليه يتم تطوير ذات الشخص بشكل مباشر، ويمكن تعميم فوائد هذا البرنامج على كافة المستويات والمجالات وبوجه الخصوص المجال المهني".

أما مي الهاجري، مدير الجودة والتخطيط المؤسسي في مطار الشارقة، إحدى المشاركات في البرنامج، فقالت: "سعدت جداً بهذه التجربة المميزة، التي شكلت لدي القدرة على التفريق بين صفة المدرب والموجه (الكوتش)، من خلال تطبيق عملي احترافي، عرفني بالكثير من المهارات والخبرات والمعلومات الجديدة التي زودتني بأفكار مختلفة، وكشفت في داخلي الكثير من نقاط القوة التي كنت أجهلها من قبل بشخصيتي، وهو ما سأنقله معي لفريق عملي لتحسين بيئة العمل ورفع جودة الإنتاجية".