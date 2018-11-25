"إصلاحية الشارقة" تطلق مبادرة للمحافظة على البيئة

الشارقة 24:

أطلقت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مبادرة للمحافظة على البيئة، شجعت من خلالها الموظفين للمحافظة على البيئة المحيطة بهم، سواء في محيط عملهم، أو بمناطق إقامتهم المختلفة، وذلك بهدف نشر ثقافة البيئة والصحة والسلامة المهنية والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تضمن الاستدامة، وخلق بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيها، ونزلائها.

ولفت العقيد عبد الله إبراهيم حسن نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، إلى أن العمل الصديق للبيئة أو العمل المستدام هو الذي لا يسبب تأثيراً سلبياً على البيئة، أو المجتمع، وتحرص شرطة الشارقة على المحافظة على البيئة، وتهيئة بيئة صحية مستدامة تضمن بها سلامة موظفيها، ونزلاء المؤسسة، لا سميا وأن المحافظة عليها تعتبر مسؤولية اجتماعية، ترتكز على تطبيق مبادئ، وممارسات تفيد المجتمع بصورة عامة.

وأضاف العقيد حسن قائلاً: "وتشجيعاً لموظفي المؤسسة على الاستمرارية في جعل البيئة المحيطة بهم بيئة صحية، قمنا بإطلاق جائزة لأفضل مكتب صديق للبيئة، وهي عبارة عن جائزة تهدف إلى التنافس بين المكاتب فيما بينها، وتم تكريم مكتب فرع الاستراتيجية بالمؤسسة كأفضل مكتب صديق للبيئة بالمؤسسة من قبل نائب القائد العام بشرطة الشارقة".

وتساعد البيئة الصحية على توفير الطاقة وخلق مناخ عمل صحي أكثر، وتقلل من التأثيرات السيئة على البيئة المحلية، والمجتمع عامة.