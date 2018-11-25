سلطان القاسمي يطلع على سير العمل في مشروع جامع الشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأحد، على سير العمل في مشروع جامع الشارقة في منطقة الطيّ بالشارقة، وذلك في إطار حرص سموه للوقوف على جميع مجريات العمل في المشاريع الحيوية، والهامة التي تخدم المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة من سعادة المهندس صلاح بن بطي المهيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، والقائمين على مشروع الجامع، حول كافة تفاصيل المشروع ومراحل الإنجاز فيه.

واطلع سموه على المخططات الهندسية والإنشائية للجامع ومرافقه الخدمية ومناطق توزيعها، وجميع أعمال الجامع وتفاصيله من تصاميم داخلية ونقوش وزخارف وخطوط إسلامية تعكس جمال العمارة الإسلامية، ويشرف على تنفيذها مجموعة من كبار المهندسين المعماريين في العالم الإسلامي.

ويعد جامع الشارقة تحفة معمارية وجمالية تضاف إلى سجل إمارة الشارقة الحافل بالمشاريع الحيوية الهامة، التي تحقق رؤية الإمارة، ويخدم الجامع شريحة كبيرة من أهالي مدينة الشارقة وخاصة مناطق الطيّ وبساتين الطيّ والسيوح ومدينة تلال، ويتسع لأكثر من 24 ألف مصلي، ويحوي الجامع على حدائق ونوافير ومرافق وخدمات لضيوف الرحمن من المصلين، كما روعي فيه إنشاء مرافق خاصة بكبار السن.

ويتمتع الجامع بالموقع الاستراتيجي الهام، حيث يطل على شارع الإمارات العابر وطريق مليحة عند مدخل الإمارة للقادمين والمتوجهين من وإلى كل من إمارة دبي ورأس الخيمة، وأم القيوين.