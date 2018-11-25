موارد الشارقة تكرم موظفيها في المنطقة الشرقية

الشارقة 24:

كرمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة موظفيها في أفرع المنطقة الشرقية بمدنها خورفكان وكلباء ودبا الحصن، تقديراً لعطائهم وجهودهم في تقديم خدمات الدائرة في المنطقة.

وكرم الموظفين سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، بحضور عبد الله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع بدائرة الموارد البشرية، وعدد من المسؤولين والموظفين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن احتفالات الدائرة باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، وتعزيزاً لمكانة العنصر المواطن في مجال العمل، وتأكيداً على أهمية دوره وجهوده في تحقيق الأهداف ودعم مسيرة التنمية.

ووجه سعادة الدكتور طارق بن خادم شكره إلى الموظفين على تفانيهم وجهودهم المبذولة، من خلال مواقع عملهم من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مدن المنطقة الشرقية.

وأكد بن خادم، خلال كلمته، أهمية الإنجازات التي حققتها أفرع الدائرة في المنطقة الشرقية خلال السنوات الماضية، مثمناً جهود كوادرها الوطنية التي رسخت مكانة الدائرة، وساهمت في إيصال خدماتها إلى كل مستفيد في المنطقة بأعلى معايير الجودة.

وأكد أن الدائرة تفتخر بكافة موظفيها في جميع أفرعها بالإمارة، على اختلاف مواقعهم الوظيفية، وتعتز بانتمائهم وتفانيهم في خدمة المستفيدين بروح الفريق الواحد.

وأعرب الموظفون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي انعكست بشكل إيجابي على رفع الروح المعنوية لديهم، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بالعمل ضمن فريق الدائرة.