"إكسبوجر" يستعيد دور الصورة... صانعة الوعي وحارسة الحقيقة

الشارقة 24:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حرص المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر2018، على مدى دورات انعقاده خلال الثلاث سنوات، على تجسيد رؤية إمارة الشارقة كحاضنة لأبرز الفعاليات الثقافية والفنية والمعرفية، من خلال استضافة نخبة من أبرز المصورين العالميين، الذين وثّقوا بعدساتهم أهم القضايا الاجتماعية والسياسية التي تترك أثراً في الوجدان الإنساني، مشيراً إلى الدور المحوري للصورة في تجاوز حدود الجغرافيا واللغات، لصياغة رأي عام موحد ينحاز إلى الإنسان والحقيقة والجمال.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر 2018، الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، تحت شعار "لحظات ملهمة".

ولفت رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إلى أنه منذ اختراع الكاميرا تغيّرت أشياء كثيرة من حولنا، وباتت مجالات الإعلام أكثر شمولية واتساعاً، لما للصورة من قوة كبيرة في إيصال الرسالة بدون أي وسائط، وإيضاح الحقائق التاريخية.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن المهرجان سيواصل جهوده من أجل الارتقاء بصناعة التصوير، وإتاحة الفرصة لجميع المبدعين من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءاً منه في الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالصورة وتوثيق مختلف القضايا التي تمر حول العالم يسهم في توجيه الأنظار نحو حلّها وتجاوز آثارها.

وتعليقاً على نجاح المهرجان، تابع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مؤكداً أنه المهرجان في دورته الثالثة استطاع أن يجمع نخبة من ألمع المصورين العالميين، الذين استعرضوا على مدار 4 أيام خبراتهم ومعارفهم وإبداعاتهم، وسلّطوا الضوء من خلال أعمالهم الملهمة على قضايا إنسانية واجتماعية وبيئية وسياسية وترجمتها بإبداع في صور قادرة على إيصال رسالة إنسانية يفهمها الجميع.

وأضاف، أنه طوال أربعة أيام شكّل الحدث منصة ملهمة للمصورين الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم ليقدموا خبراتهم وإبداعاتهم، فاتحين المجال أمام الجميع ليتعرّفوا على مواقف ولحظات ألهمتهم لالتقاط هذه الصور، إلى جانب القضايا التي سلّطوا عليها الضوء سواء كانت نزاعات أو حروب شهدتها بلدان وشعوب مختلفة أو قضايا بيئية تهدد حياة الإنسان على الأرض كالتغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية، ما جعلنا نشهد على تكامل في طرح الأفكار التي توثّقت بالصور.

تكريم

وخلال الحفل الختامي، كرّم رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين بمسابقة إكسبوجر العالمية 2018 للتصوير، حيث فاز عن فئة تصوير الرحلات كلّ من روبين يونغ، وثاي ها مونغ، فيما فاز عن فئة تصوير الماكرو كل من آندي عبد الحليل، وبيتر سابول، أما ضمن فئة تعديل الصور ففاز كلّ من ناتاشا ماندال، وليلى إيمكتار، وعن فئة تصوير الشارع فاز كلّ من سوجان ساركار أولاً وهونغ يي ثانياً، وعن فئة أفضل صورة من الإمارات فازت المصورة سماح الخفاش، وسيلسو كرير.

فيما حلّ ضمن فئة التصاميم الهندسية المعمارية كلّ من المصورة بارتيشيا سون أولاً، وفيسنتي موراجا ثانياً، وضمن فئة التصوير الصحفي، فاز كلّ من المصور أنطونيو رينوشيو بالمركز الأول، تبعه كي ام اسد ثانياً، وعلى صعيد فئة المصورين الصغار فاز كلّ من المصورة شيفاني سيركانث بالمركز الأول، فيما حل ثانياً ديب كادام، أما ضمن فئة الأفلام القصيرة فقد حل بالمركز الأول، نيجين هومايوني، واستلم الجائزة نيابة عنه سعيد نياحي، وفاز ثانياً المصور اياس كاي.

وعلى صعيد الجائزة التي خصصها المهرجان هذا العام لفئة إبداعات موظفي حكومة الشارقة ضمن مسابقة التصوير الدولية، فقد فاز بالمركز الأول ضمن اللقطات الإبداعية أحمد البيرق عن صورة لجزيرة النور، فيما حلّ ثانياً المصور علي العويس الذي تناول مشهداً بانورامياً للجزيرة ذات الطراز المعماري الباهر، كما تم تكريم المصور "مانوشي تينادرا، عن صورته التي التقطها بواسطة خاصية التصوير العلوي.

كما كرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الفائزين في مسابقة تيموثي آلن، وهم: لونيس إسكندر، واستيفاني لي فودين، رانيتا روي، دان جيابولوس، وشرافات علي.

وشهد الحفل الختامي، عرض فيلم للحظات ملهمة تناولتها الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" لتجسد حالة من الإبداع عايشتها إمارة الثقافة والفنون على مدى 4 أيام، وتخلد صورة أخرى من الإلهام والتميز ضمن إنجازات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.