كهرباء الشارقة تختتم برنامج "كوني مرشدة"

الشارقة 24:

اختتمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشارقة تنفيذ برنامج تدريبي مكثف، لعدد من موظفات المراكز وإعدادهن وتأهيلهن لتوعية ربات المنازل والأسر بمبادئ الترشيد والاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، أملاً في أن تحقق المبادرة أهدافها في ترشيد الاستهلاك ونشر الأفكار الصحيحة حول هذه القضية الحيوية، وذلك بإعداد فريق يطمح للريادة في الاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة والمتجددة بطرق فنية وعملية، وقادر على تعزيز مفهوم الترشيد باعتباره ثروة وطنية لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وتعتبر المبادرة خطوة أولى تسبق استخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن إطلاق مبادرة "كوني مرشدة"، يهدف إلى تشجيع الأسر على ترشيد الاستهلاك، وتخفيض قيمة الفواتير الناتجة عن السلوكيات الخاطئة.

وأشاد بتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشارقة مع الهيئة، في تنفيذ برنامج "كوني مرشدة"، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في إطلاق مبادرات ترشيد تناسب كافة فئات المجتمع.

وأشارت المهندسة غادة جمعة سالم، مدير إدارة الترشيد، إلى أن مشروع "كوني مرشدة" يتضمن إعداد فريق عمل مشترك بين الهيئة والجمعية واختيار المنازل التي سيتم تطبيق المبادرة من خلالها وفق عدد من الشروط التي تم الاتفاق عليها وسيتم تقييم استهلاك الطاقة في هذه المنازل واتخاذ كافة الإجراءات الفنية وتثقيف الأسر بمبادئ وأسس ترشيد الاستهلاك التي تضمن تحقيق نتائج إيجابية في تخفيض الاستهلاك.

وأكدت موزة بن دخين، رئيس قسم الاتصال والشراكات، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تثقيف وتخفيض الاستهلاك في عدد 20 منزلاً في إمارة الشارقة، وتأهيل عدد 20 من موظفات مراكز وزارة الموارد البشرية والتوطين تأهيلاً علمياً وعملياً، للمساهمة بنشر ثقافة الترشيد في المجتمع.

وتضمنت المراحل التنفيذية للمشروع تأهيل وتدريب الفريق من خلال محاضرات وورش عمل بطرق الاستخدام الأمثل للكهرباء والماء، وقراءة فاتورة الاستهلاك الشهرية واحتسابها، واستخدام نموذج الأدوات الموفرة للماء، والتدريب العملي على تقييم المباني. وكذلك زيارات ميدانية لمحطات التوليد والتوزيع، ومختبر تحليل المياه، حيث تأتي أهمية الزيارات لمعرفة واقع الجهود المبذولة وفرق ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل التكلفة الفعلية التي يتحملها المشترك.