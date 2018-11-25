"طرق الشارقة" تحتفي باليوم الوطني الـ 47 بباقة من الفعاليات

الشارقة 24:

احتفالاً باليوم الوطني الـ 47، نظمت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة باقة منوعة من الفعاليات والأنشطة، في مبنى الهيئة الرئيسي بمنطقة العزرة.

جاء احتفال الهيئة بحضور سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، وعبد العزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات، والمهندس سليمان الهاجري مدير الهيئة لشؤون الطرق، وجميع موظفي الهيئة والشركاء الاستراتيجيين للهيئة.

شملت الفعاليات القاء قصائد وطنية لعدد من موظفي الهيئة، والشاعر سعيد بن غليطة، كما تم تنظيم عدد من المسابقات التراثية بين الموظفين، وتقديم فقرة استعراضية لطلاب مدرسة وروضة المروج، مع تقديم عرض لفريق العيالة.

وعلى هامش الفعاليات، دشن سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة قاعة زايد بن سلطان بمناسبة مئوية زايد، وكرم عدد من موظفي الهيئة الذين تم اختيارهم ضمن مبادرة "أنا إيجابي"، التي أطلقتها إدارة الموارد البشرية بالهيئة.

وأكد سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، أن الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية نستحضر ونستذكر فيها جهود مؤسس دولة الاتحاد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي شيد بنيان الوطن بعزيمة وإصرار، وتحدى كافة الصعوبات ماحياً كل المستحيلات، لتصبح تجربة اتحاد دولة الإمارات العربية التجربة الأكثر قوة والأنجح إقليمياً وعربياً ودولياً.

وأوضح السويجي، أن احتفالات الدولة هذا العام باليوم الوطني تختلف عن السنوات السابقة، لأنها جاءت تزامناً مع مئوية زايد، لذا علينا أن نستحضر إرث زايد الوطني والأخلاقي والإنساني، ونزرعه في قلوب الأجيال الناشئة، تجسيداً للقيم التي غرسها فينا.