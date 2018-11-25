"إكسبوجر 2018" يستعرض فنون التصوير الحديثة بالطائرات المسيَّرة

الشارقة 24:

شهد اليوم الختامي للمهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر الجاري، بمركز إكسبو الشارقة، عدداً من ورش العمل، التي وفرت للمصورين بكافة مستوياتهم وقدراتهم منصة لتطوير أعمالهم والاستفادة من خبرات نخبة من المصورين العالميين.

وركزت ورش اليوم الرابع والأخير على أساسيات التصوير التجاري، والتحكم في عملية التصوير، سواءً لمتخصصي مرحلة ما بعد الإنتاج، أو مصوري الأجهزة الطائرة بالتحكم عن بُعد "درونز"، أو مصوري المنتجات، فبمجرد تلقّي مقابل مادي والعمل لدى إحدى الشركات أو الجهات، لا مجال للخطأ، ويُعدّ التصوير التجاري واحداً من أكثر مجالات التصوير حيوية، ومتعة، وجدوى، وأكثرها تنافسية.





برنامج أدوبي فوتوشوب والغرفة المضاءة:

استهدفت أولى ورش العمل المصورين الهواة، وتناولت كيفية الاستفادة من برامج معالجة الصور، التي حولت الغرفة المظلمة المخصصة لتظهير الصور في الماضي إلى غرفة رقمية مضاءة، وأشرف على الورشة الفنان العالمي بينو ساراديتش، الحائز على عدد من الجوائز في مجال الفنون البصرية، والمتخصص في فنون التصوير البطيء، حيث استعرض المبادئ الأساسية لتوريد الصور، وتنظيمها، وتقييمها، بالإضافة إلى كيفية تصحيح الصور وتعديلها، ومعالجتها حسب الحاجة.

وقال ساراديتش: "اعتاد المصورون على تنفيذ هذه العمليات في الغرفة المظلمة المخصصة لتظهير الصور في الماضي، لكن في الوقت الحالي، أصبحت هذه الغرف مضاءة، وأصبح الكمبيوتر وبرامج معالجة الصور الأداة الرئيسة لتنفيذ هذه العمليات".

التصوير عن طريق الجهاز الطائر بالتحكم عن بُعد "درون":

أشرف المصور حاتم صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تشوبر شوت بروداكشن"، على ثاني ورش عمل اليوم الختامي، واصطحب المشاركين إلى مسرح المجاز للتدرب على الأجهزة الطائرة بالتحكم عن بُعد.

وسخّر حاتم صالح خبراته كمصور جوي يوثّق تطورات أبرز المعالم والوجهات الرائدة في دولة الإمارات، منها إكسبو دبي 2020، ودار دبي للأوبرا، وبرج خليفة، لتعليم المشاركين الهواة والمحترفين أساسيات التحضير، والإقلاع، والتصوير أثناء الطيران، والهبوط.

وقال حاتم صالح: "أعجبتني قدرة المشاركين على التحكم بالدرونز، وخصوصاً أن بعضهم لم يستخدموا جهازاً طائراً بالتحكم عن بُعد من قبل، واستطاع المشاركون التدرب على هذه الأجهزة بفضل المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، ويسعدني المشاركة في هذا الحدث الأبرز، الذي يتيح لمصوري منطقة الشرق الأوسط فرصة ثمينة للتواصل مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم".

تصوير المنتجات:

ومن التصوير الجوي إلى تصوير المنتجات، أشرف المصور البريطاني العالمي كولن هاوكنز، المتخصص في مجال التصوير التجاري، على هذه الورشة، التي وفرت فرصة التدريب العملي للمصورين من المستوى المتوسط، والمبتدئين والهواة، لتعزيز مهاراتهم في التقاط صور المنتجات والاطلاع على تجارب هاوكنز في أنجح تقنيات التصوير، والإعدادات، والإضاءة المختلفة.

وقال كولن هاوكنز: "تناسب هذه الورشة المصورين الذين يرغبون بافتتاح شركة ناشئة، إذ تعلموا خلالها كافة مراحل تصوير المنتجات، ابتداءً من التحضير، ومرحلة ما بعد الإنتاج، وانتهاءً بالصور الأخيرة".