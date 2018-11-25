"إكسبوجر 2018" يكشف مصادر إلهام أبرز الفنانين العالميين

الشارقة 24:





كشف مصور الأزياء والجمال والفنون الأميركي دوغلاس دابلر، تأثير فلسفة فنان عصر النهضة الأوروبية ليوناردو دافنشي على أعماله الفوتوغرافية، مؤكداً أنه استقى إلهامه في الحياة الفنية من المقولة المأثورة لدافنتشي "أنظر إلى الأشياء التي لا ترى"، مشدداً على أن هذا المفهوم يمثل المحور الرئيس والقاسم المشترك لكل أعماله على اختلافها وتنوع مواضيعها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حملت عنوان "رؤية اللامرئي"، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018"، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على مدار أربعة أيام، تحت شعار "لحظات ملهمة"، واختتمت السبت في مركز إكسبو الشارقة.

وحضر الجلسة كلٌ من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

واستهل دوغلاس دابلر، حديثه في الجلسة بالوقوف عند الاستفهامات التي يطرحها الجمهور حول تأثره الكبير بفلسفة ليوناردو دافنتشي فقال: "نشأت وعندي شغف كبير لاقتحام عوالم دافنتشي واكتشاف أسرارها وجمالياتها، بدأت القراءة عنه وأنا لم أتجاوز السابعة عشرة من عمري واطلعت على مؤلفات ومخطوطات عنه، كتبت بالإيطالية والفرنسية والألمانية".

وتابع دابلر:"واصلت قراءة دافنتشي لأكثر من عشرة أعوام لأجد نفسي منغمساً بشكل كلي في شخصية هذا الفنان الاستثنائي المتفرد، الذي ساعدته فطنته وبصيرته وذكائه الحاد في رؤية ما لا يُرى، فهو أول من قدم تفسيرات علمية حول تبخر المياه، إلى جانب تحليل السلوك البشري، وتشريح العين، والبناء على اللبنات الأولى التي وضعها العلماء العرب في علم الضوء والبصريات، فضلاً عن اكتشاف السر وراء لون السماء الأزرق".

وأضاف دابلر: "بدأت مسيرتي الفنية كنحات وكنت أقوم بعمل مجسمات وأشكال ثلاثية الأبعاد، قبل أن أنتقل إلى عالم التصوير الذي لازمتني فيه فلسفة دافنتشي، حيث حرصت على أن تكون أعمالي أكثر تجريدية وتغوص في ما لا يُرى، كما حرصت على نقل تقنيات البعد الثالث من النحت إلى التصوير ".

وحول توظيفه للضوء في أعماله قال دابلر: "الضوء هو أداتي الأساسية في مشروعي الفني، وكثيراً استغرق في رصد الضوء لفترات تتجاوز الثماني ساعات في بعض الأحيان. صبري مع الضوء يضاهي صبر التلميذ على المدرسة."

واستعرض دابلر خلال الجلسة مجموعة من أعماله الفنية التي أكد من خلالها مدى تأثره بفلسفة دافنتشي، حيث أجرى مقاربات نظرية بين أعماله ومجموعة من أعمال الفنان الإيطالي، وفي هذا السياق قدم صوراً لخيول أثناء قفزها لحواجز السباق، وأخرى لفتيات أثناء أدائهن لعروض الباليه، وأشار إلى أن هذه الصور تجسد مشاهد في العصر الحالي ولكنها بملامح وتفاصيل عصر النهضة.

يذكر أن دوغلاس دابلر شارك في إكسبوجر 2018، بمعرض فني متكامل حمل عنوان "رؤية اللامرئي"، قدم فيه لعشاق فن التصوير مجموعة من الصور التجريدية الملهمة من خلال أربع مجموعات منها مجموعة صور لراقصة باليه شابة، والتي طُبعت على ورق "كانسون برستيج"، وبطابعة Epson P9000 عبر برنامج Mirage RIP، ومجموعة من اللقطات التي تظهر لحظات فارقة في عروض الباليه وصور لراقصات خلف الكواليس.