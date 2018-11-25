مجلس "أولياء أمور الطلبة بالشارقة" ينظم ورشة "عبقري الرياضيات"

الشارقة 24:

نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات الشارقة، مساء السبت، ورشة تعليمية بعنوان "عبقري الرياضيات"، بالتعاون مع مركز الرياضيات السهلة في مقر المجلس بالطلاع.

قدمت الورشة الأستاذة رانيا التجاني، حيث هدفت الورشة إلى تعريف الطلاب على طريقة الحساب الذهني للحصول على النتائج بأسلوب إبداعي.

ويركز المجلس على هذا النوع من الورشات، تماشياً مع رؤية الأجندة الوطنية للدولة والتي تسعى وزارة التربية والتعليم لتحقيقها، وذلك في توجيه الطلبة للتعلم الذكي وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العقلية لمواكبة تطورات العصر المتسارعة.

واستهدفت الورشة فئة الموهوبين من الطلبة، لإظهار قدراتهم الإبداعية في هذا المجال للدخول في مسابقات محلية وعالمية في مجال الرياضيات مستقبلاً.