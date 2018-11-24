طارق علاي: "إكسبوجر" يزداد بريقاً كل عام

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، ينمو من عام إلى آخر، بفضل توجيهات ودعم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الداعم الأول لهذا المهرجان.

وأوضح علاي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المهرجان قدم خلال 4 أيام، موضوعات ونقاشات، تخص جميع الجوانب المتعلقة بالتصوير وأنواعه، بالإضافة إلى تنظيم زيارات متعددة للمصورين، في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وورش عمل ميدانية خارجية، مضيفاً "نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم نسخة مميزة لهذا العام، شملت كل المصورين المبدعين".