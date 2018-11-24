سلطان بن أحمد: دعم حاكم الشارقة لـ "إكسبوجر" جعله من أهم مهرجانات المنطقة

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، جعله من أهم مهرجانات المنطقة.

وتوجه الشيخ سلطان بن أحمد، بالشكر إلى كل من ساهم في نجاح الدورة الثالثة، من المهرجان الدولي للتصوير، وأضاف "اليوم نختتم إكسبوجر 2018، ونشكر كل الحضور، والمصورين الذين تواجدوا معنا في هذا المهرجان".

وعرضت الدورة الثالثة لـ "إكسبوجر"، على مدار 4 أيام بمركز إكسبو الشارقة، أكثر من 700 صورة، يضمها 34 معرضاً منفرداً لأشهر مصوري العالم، و120 عملاً فوتوغرافياً، في 6 معارض جماعية، لكبريات المؤسسات الفنية والصحافية والإبداعية العالمية.