الزرعوني يدعم عرس زايد العربي الجماعي الأول بـ 11 مليوناً

الشارقة 24:

أعلن جمال عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية، أن مشروع العرس العربي الجماعي الأول، "عرس زايد العربي"، سيقام في الخامس عشر من ديسمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، لـ 500 عريس وعروس، من مختلف الدول العربية، برعاية رجل الأعمال الإماراتي عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، مقدماً مكرمة تقدر بـ 11 مليون درهم، يتم من خلالها، منح كل عريس 30 ألف درهم .

وأعرب البح، عن شكر وتقدير المنظمة لمبادرة الزرعوني السخية، التي تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى الوطن العربي، من جانب رجال الأعمال، ولمسة إنسانية خيرية رائعة مقدمة منه، تجاه أبنائه العرب من مواليد الدولة، لافتاً إلى أن هذا العرس، ستتبعه مجموعة أخرى من الأعراس، موجهاً تقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجهود سموه المخلصة، في دعم وتعزيز أعمال المنظمة، ودورها الريادي في فضاءات الأسرة العربية.

وأوضح جمال عبيد البح، أن فكرة تنظيم العرس الجماعي العربي الأول، جاء ضمن رؤى وحلول منظمة الأسرة العربية، تجاه قضايا تكاليف الزواج الباهظة، والطلاق في الوطن العربي، الأمر الذي دفع المنظمة، إلى عقد دورات تأهيلية، وبرامج إرشادية توعوية تثقيفية إلزامية، للمشاركين بصحبة أسرهم، يومي 8 و14 من ديسمبر المقبل، يقدمها خبراء عرب، تسهم في استقرار الأسرة العربية.

وأشار إلى أن منظمة الأسرة العربية، وجهت دعوة الحضور لـ 22 وزيراً عربياً، إلى جانب عدد من رؤساء ومدراء منظمات أسرية دولية وعربية، لحضور مراسم العرس الجماعي العربي الأول، والمشاركة في الورش العلمية، التي ستعقد يوم 14 من ديسمبر المقبل، حول دور الحكومات والمؤسسات، في دعم واستقرار الشباب، ومسؤولية الحكومات تجاه الدعم المادي والثقافي، لا سيما وأن دولة الإمارات العربية المتحدة، لديها تجربة ناجحة متمثلة في صندوق الزواج.

وثمن البح، دور التجار وأعضاء اللجنة المنظمة والمشاركين في هذا العرس الجماعي، لا سيما مركز إكسبو الشارقة.

من جانبه، أكد رجل الأعمال عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني رئيس مجلس إدارة مجموعة الزرعوني، وراعي مبادرة العرس العربي الجماعي الأول "عرس زايد العربي"، أن عام زايد 2018، يشكل تكريماً لقائد استثنائي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لما قدمه لبلادنا وأبناء الوطن والمقيمين على أرضه، فهو رحمه الله كان قائداً ورمزاً فذاً.

وأضاف أن الاحتفاء بعام زايد، ما هو إلا رسالة حب وعرفان لقائدنا ومؤسس دولتنا، ويحتم علينا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، أن نغتنم هذه الفرصة، في التعبير عن محبتنا ووفائنا، للقائد العظيم، من خلال إطلاق المبادرات، التي تجسد قيم العطاء، وتبني المشاريع التي ترسخ مبدأ الاهتمام بالإنسان، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، التي أدرك زايد أهميتها، منذ بداية تأسيس دولة الاتحاد.

وأشار الزرعوني، إلى أن إقامة هذا العرس الجماعي، جاء تزامناً مع "عام زايد"، وانسجاماً مع النهج الذي أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تركه من ميراث عميق، من القيم والمبادئ والتقاليد الراسخة، التي ميزت الشخصية الإماراتية، وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار رعاية القيادة الرشيدة للأعراس الجماعية، تشجيعاً للشباب على بدء حياة جديدة وسعيدة، وبناء أسر متماسكة قوية، تكون عماداً لهذا الوطن المعطاء، الذي لا يبخل على أبنائه، وممن يعيشون على أرضه، ويضعهم في مقدمة أولوياته.

وأعرب الزرعوني، عن سعادته بتحمل نفقات العرس بالكامل، مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص، في تنظيم مبادرات مجتمعية في الدولة، يعد واجباً وطنياً، خاصة الأنشطة المجتمعية.

من جانبه، ثمن قاسم المرشدي مدير العلاقات العامة في منظمة الأسرة العربية، مبادرات رجل الأعمال عبد الرحيم بالغزوز الزرعوني، الداعمة للشباب المقبلين على الزواج، والتي بدأت في العام 1990، حين قدم دعمه للعرس الجماعي الأول لمواطني الدولة، والذي شكل آنذاك العرس الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى رعايته لعرس جماعي في 1999، ضم 50 عريساً، كما قدم رعايته لثلاثة أعراس جماعية، أشرفت عليها جمعية الشارقة الخيرية للأعوام 2015 و 2017 و 2018، كما رعى العرس الجماعي لـ 25 مواطناً من ذوي الإعاقة، إلى جانب العرس الجماعي العالمي الأول، الذي أقيم في 2001، لمئة عريس بينهم 50 مواطناً.

وأشار قاسم المرشدي، إلى أن منظمة الأسرة العربية، تعتزم تنظيم المزيد من الأعراس الجماعية، خلال الفترة المقبلة على أرض الدولة، لتعزيز الترابط والاستقرار الأسري والاجتماعي.