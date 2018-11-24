كيرين غوفين: "إكسبوجر" يلهم أجيال اليوم والغد

الشارقة 24:

خلال مشاركته في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018"، تحدث المصور كيرين غوفين، عن الحواس المرتبطة بالصور والمصورين.

وأفاد كيرين، خلال مقابلة مع "الشارقة 24"، بأنه أنضم إلى مبادرة "فوتووك كونكت" قبل سنتين وعقدوا خلال بالمهرجان جلسة حوارية تناقش التصوير والحواس الخمس، حيث تناولوا المناظر التي صوروها في مدينة لداخ وغيرها من المدن الهندية.

واختتم كيرين كلامه بالإشارة إلى الجوانب الملهمة في "أكسبوجر"، مؤكداً، أن المهرجان يشجع المواهب التصويرية المحلية والعربية والعالمية على حدٍ سواء، كما أنه لا يلهم الأجيال الحالية فحسب بل الأجيال الشابة التي تحضر هذا المهرجان للتعلم والاستفادة.