آندي يونغ: "أدغال خرسانية" تجسد واقع الحياة في هونغ كونغ

الشارقة 24:

أعرب المصور آندي يونغ، من هونغ كونغ، والمتخصص في مجال تصوير المناظر العمرانية، عن سعادته بالتواجد في إمارة الشارقة للمشاركة في النسخة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر".

وأوضح يونغ، أنه يشارك في "إكسبوجر" بمجموعة من الصور خلال معرض يحمل اسم "أدغال خرسانية"، مؤكداً تطلعه لمشاهدة المعارض المشاركة في مهرجان التصوير الدولي التي يقدمها مجموعة من المصورين العالميين.

وفي لقاء حصري لـ "الشارقة 24"، أكد يونغ، أن معرضه يجسد الظروف التي يعيشها أهالي هونغ كونغ واصفاً البيوت المتراصة التي يسكنها أهالي المدينة، مضيفاً، أنه يريد أن يطلع الجمهور على الحياة التي يعيشها أهالي هونغ كونغ، من خلال معرضه الذي يظهر للعالم صوراً.