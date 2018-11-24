كيرتي ديفاني: "إكسبوجر" ... منصة تعليمية مذهلة

الشارقة 24:

تحدثت الرحالة والمصورة المحترفة كيرتي ديفاني، عن انطباعاتها "الرائعة" حول المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، موكدة أن الصور المعروضة مذهلة، تعكس أفضل الأعمال من مختلف أنحاء العالم".

وأضافت ديفاني، في لقاء حصري مع "الشارقة 24"، أن الأعمال المشاركة في المهرجان تعتبر مصدر إلهام كبير للمصورين بحيث يتعرفون على رؤى وأفكار بعضهم البعض من زملاء العدسة".

واختتمت ديفاني حديثها برسالة وجهتها إلى هواة التصوير: "يوفر إكسبوجر فرصة تعليمية مذهلة، ويجب على المصورين الهواة أن يزوروه للتعرف على تجارب الآخرين والتعلم منها".