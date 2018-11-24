"إكسبوجر 2018" يؤكد أن الإبداع مهارة تصقلها المعرفة

الشارقة 24:

شهدت فعاليات اليوم الثالث من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، عدداً من ورش العمل الموجهة للمصورين الهواة، والمبتدئين، والمحترفين.

وتناولت الورش مفهوم الإبداع، وسبل تنميته وتعزيزه، وبينت المفاهيم المغلوطة لدى الكثير من الناس حول كون الإبداع موهبة فطرية لا يمكن اكتسابها، كما ناقشت الخطوات الأولى نحو تعزيز الإبداع من خلال رؤية الأشياء من منظور مختلف.

الرسم بالضوء:

تناولت أولى الورش فن الرسم بالضوء، تحت إشراف المصورَيْن العالميين كيم هنري، وإيريك باريه، اللذين تحدثا عن بداية مشوارهما مع فن الرسم بالضوء، في أمسية صيفية عام 2015 على الشاطئ، بعد أن اصطحبا معهما أنبوباً ومصباح جيب، ليصبح هذا الفن جزءاً من هويتهما الفنية، كما تطرقا إلى تجربتهما في إحدى الأمسيات بالشارقة عام 2018 مع مجموعة من المصورين الموهوبين عندما انطلقوا معاً إلى تصوير الشفق والغسق.





التصوير لمكتبات الصور

ومن الرسم بالضوء إلى مكتبات الصور، وفرت ورشة "التصوير لمكتبات الصور" على مدار ساعتين منصة للمشاركين من كافة المستويات، للتعريف بأبرز التقنيات والأدوات والإرشادات الرئيسة اللازمة لالتقاط صور يمكن بيعها بسهولة لمكتبات الصور، وأدار الورشة المصور العالمي المحترف كولن هاوكينز، الذي عمل مع نخبة من شركات التصوير ومكتبات الصور لأكثر من 15 عاماً، منها "جيتي إميجيز" (Getty Images)، "إيميج سورس" (Image Source)، "ألامي" (Alamy)، "سوبرستوك" (Superstock).

وتناول هاوكينز القواعد الرئيسة لفنون التصوير، وسبل استخدام هذه القواعد بطريقة بنّاءة لالتقاط صور متميزة، وقادرة على لفت انتباه المشاهد من خلال تطويع القواعد، وتوظيف المعارف والمهارات لتحقيق أرباح مادية ومعنوية كبيرة.

صور البورتريه

كما تناول المصور العالمي كولن هاوكينز موضوع إضاءة الاستديو في ورشة منفصلة استمرت لأربع ساعات، ساعدت المشاركين على فهم أساسيات إعدادات إضاءة الإستوديو، وبعد تناول عدد من الجوانب النظرية والعملية، شجع هاوكينز المصورين المشاركين على ضبط إعدادات إضاءة الاستديو، وممارسة التصوير العملي.

وتستمر فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018" في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر الجاري، وتستضيف نخبة من أبرز المصورين العالميين.

ويقدم المهرجان لهواة ومحترفي التصوير الضوئي في الدولة والمنطقة فرصة الاطلاع على تجارب إبداعية وفنية لها تاريخ طويل في تغطية الحروب، وتوثيق التاريخ، ورصد جماليات الطبيعة، واستكشاف مختلف نواحي الحياة بإبداع المصورين، ويشارك في المهرجان 90 مصوراً يستعرضون حصيلة خبراتهم التي تتجاوز في الإجمالي أكثر من 700 عام من التصوير.