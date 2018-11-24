جويل شوت: الصور تمتلك القدرة للتعبير عن معنى الحياة

الشارقة 24:

تحدث المصور الجنوب أفريقي جويل شوت، عن مبادرة "فوتووك كونكت"، في معرض مشاركته بالمهرجان الدولي للتصوير المنعقد في مركز أكسبو الشارقة.

وأضاف جويل، أن مبادرة "فوتووك كونكت" أصبحت بمثابة قبيلة من المصورين المتشابهين في الرؤى التصويرية، حيث نسافر إلى الهند بين الحين والآخر".

وفي لقاء حصري مع "الشارقة 24"، أكد جويل، أن ما يميز المبادرة هو أننا نتشابه في رؤانا التصويرية، مما لا يزيد متعة التصوير فحسب، بل يرفع من مستوى تواصلنا مع المواضيع التي نصورها والشخصيات التي نلتقي بها، والتعبير عن معنى الحياة.

وفي ختام حديثه عبر جويل عن سعادته بالتواجد في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" والمشاركة في جلسات تفاعلية ومشاركة العالم أعمالنا ورؤانا.